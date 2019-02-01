廚餘養豬還有581場不合格　農委會繼續裁罰

2019年02月01日 13:54 中時 廖德修

防堵非洲豬瘟疫情、加速廚餘養豬場轉型，環保署會同農委會至今（1）日中午為止，檢核蒸煮設備合格的豬場有736場，另有601場轉為飼料養豬，但還有581場尚未檢核或態度不明。其中有些趕在上月底提出檢核申請，有的仍未表態。農委會副主委黃金城表示，對於不表態的豬場，會與環保單位不斷前往查核開罰，直到其改用飼料或離牧為止。

黃金城說，豬場申請改用飼料的期限至3月31日止，每頭豬可領取2200元補助款。對於態度不明卻仍使用廚餘養豬的豬場，農環機構會加強查核，依據《廢棄物清理法》加以裁罰，每次1200元至6000元，且可連續開罰，直到對方改用飼料或離牧為止，這樣就可把廚餘養豬的風險堵住。

農委會主委陳吉仲則透過臉書直播表示，春節期間防堵非洲豬瘟絕不打烊，將會同相關單位增派人力加強檢查作業。他並且舉出數據說，在1月18日至23日期間，桃園國際機場每天平均約有2萬人通關，共檢查到1495件攜帶肉品的案例，旅客自行拋棄則有938件，比例的確相當高。

他又說，再從1月24日至29日來看，檢查出旅客攜帶肉品的案例已下降至1037件、自行拋棄的有786件。這是在春節前夕旅客增加到平均每天2.6萬人的狀況，可見邊境嚴格檢查的效果已經顯現。

陳吉仲又說，手提行李的檢查部分，在1月中已達到百分百，那是加上人工檢查的結果，並非如媒體所說，今天才達到百分之百。且明天起又有16台X光機加入檢查行列，設置在桃園機場的一、二航廈，將可使旅客的通關速度加快，又可維持檢查率百分百的目標。

(中時 )