NBA》五星戰隊輸了！勇士遭七六人中斷11連勝

柯瑞(左)1日雖拿全場最高41分，還是無法阻止勇士中斷連勝。(美聯社)

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中時電子報

少了感冒缺陣的「浪花弟」克雷湯普生，勇士「五星戰隊」這次終於踢到鐵板！就算柯瑞單場投進10顆三分球、獨拿41分，勇士1日仍在主場以104比113不敵七六人，無奈中止11連勝，也是考辛斯傷癒復出後，勇士吞下的第1敗。

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靠著恩比德肆虐禁區，七六人第3節狂掃42分，反觀勇士僅得26分，也讓他們打完前3節，取得95比86領先，儘管勇士末節發動反撲，卻因裁判尺度明顯偏袒七六人，加上內線仍居劣勢，造成勇士總是沒有辦法有效拉近落後差距。

卓雷蒙格林也在最後關頭忍不住怒火，直接狂罵裁判被吹技術犯規，卻仍無法挽救場上頹勢，就算柯瑞繼續展現三分神射火力，勇士最多就只能追到5分差距，比賽也在雷迪克最後23.1秒投進確保勝局的三分外線後宣告提前落幕。

儘管整場比賽都沒獲得「主場哨」眷顧，可是勇士落敗主因之一，仍是籃板落後對方太多，勇士全場只抓37籃板，反觀七六人摘下49籃板，所以就算柯瑞41分，杜蘭特也拿25分，勇士還是沒法保住主場勝利，考辛斯只拿7分。

七六人致勝功臣當屬明星中鋒恩比德，他摘26分、20籃板及5助攻，班西蒙斯也有26分、8籃板及6助攻，雷迪克15分，吉米巴特勒全場投12中3，含三分球投5中0，貢獻7分、9籃板及6助攻。

(中時電子報)

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