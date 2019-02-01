徐榛蔚向各局處同仁辭歲小跑步展現活力

2019年02月01日 14:06 中時 范振和

花蓮縣長徐榛蔚以文化局布置的心型地景為例，籲請縣府與民間共同打造花蓮成為「花園城市」。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚1日由副縣長蔡運煌、祕書長顏新章陪同，以小跑步方式向縣府各局處員工擊掌辭歲拜年，感恩同仁們一年來的奉獻與付出，各局處也紛紛發揮迎新創意，企盼來年縣政讓花蓮鄉親更有感。

今天上午徐榛蔚首站花蓮縣客家事務處出發，依序前往消防局、教育處、文化局、環保局、警察局、地方稅務局、衛生局等單位辭歲迎新，下午則前往府內各處室拜早年。

縣府各局處紛紛發揮創意推出吉祥物熱情迎接，抵達衛生局時，局長朱家祥扮演財神爺與徐榛蔚、蔡運煌、顏新章，4人刺破大氣球，100至1000元不等的現金從天而降，現場搶出一片歡笑聲。

在客家事務處時，徐榛蔚由處長彭偉族等人陪同，向義民爺焚香祝禱；在環保局，則由局長饒忠代表獻花致意；在地方稅務局，有局長呂玉枝領軍，員工分持「諸事大吉」等看板，互祝新春愉快；在文化局石雕博物館，局長江躍辰帶領員工呼口號，並有志工扮演的財神爺劈腿合照，其樂融融。

尤其在文化局，徐榛蔚指出，往昔有漢賦、唐詩、宋詞、元曲、明清小品文，花蓮有什麼？多年來花蓮推動太平洋詩歌節，期待同仁們集思廣益，能為花蓮找出專屬詩歌特色。「人生酸甜苦辣都有，我和江躍辰都是新兵，可能會闖出不同的禍來，希望這種無傷大雅的小禍變成造福的養分。」

徐榛蔚也相當重視「花園城市」的塑造作為，她希望從縣道193線開始，經七星潭、南北濱、東大門夜市至「縣境之南」，文化局也是其中的據點，都應結合社區與學校，打造美美的觀光帶，處處花團錦簇、鳥語花香，讓境教功能極大化，透過美育帶動觀光、藝文發展，俾創造更多就業機會與商機。

徐榛蔚強調，在縣府與鄉親攜手合作下，地方產經蓬勃發展，期勉同仁恪盡職守、全心為民服務，積極推動地方建設，守護鄉親權益與福祉，大家一起來打造花蓮成為人人稱羨的幸福城市！

(中時 )

花蓮縣文化局志工扮演少見的劈腿財神爺，與縣長徐榛蔚等人大合照留念。（范振和攝）

花蓮縣長徐榛蔚以小跑步方式，向各局處員工辭歲，展示一身活力朝氣。（范振和攝）