美媒專訪吳敦義 大談「和陸、友日、親美」

2019年02月01日 14:27 旺報 潘維庭

國民黨1日發布新聞稿，稱黨主席吳敦義於24日接受美國之音（VOA）專訪時，針對美中台關係清楚地闡述「和陸、友日、親美」，並且與世界各國友好的國際關係原則。

吳敦義強調，國民黨念茲在茲以國家利益為優先考量，拚經濟，讓人民過好日子是不變的主軸。他的新年新希望是期盼經濟好，也希望蔡總統能夠把心力集中在拚經濟，讓民眾過好日子。

美國之音此行是針對台灣關係法40周年進行專題採訪，採訪對象是40年來與台美關係發展有關人士，對象包括前外交部長錢復、國民黨主席吳敦義等。吳敦義於1月24日接受美國之音《海峽論壇》節目主持人樊冬寧專訪，專訪將於2月2日播出。

針對美國之音所提「美中台關係」問題，吳敦義回應，我們是世界公民，與世界各國結交，保持友好關係。九合一選舉之後，並沒有所謂的親美或親中問題。現今執政的蔡政府採取二分法，是不對的。

吳敦義強調，國民黨的原則是「和陸、友日、親美」，並且與包括韓國、歐洲各國等建立友好關係。美國是我們相當好的朋友，在外交上，「親美」是國家策略，肇因於美國一向是我們主要防禦性武器的穩定來源，而且美國是講話有力的大國。但是，「親中」是出於親情，兩岸同為炎黃子孫，血濃於水，親一點，本來就是對的。

他表示，兩岸彼此有往來，可以確保和平發展。然而，在保持兩岸關係和平發展之際，也無法忽視國家安全。

另外，吳敦義指出，兩岸和平發展，最重要的基礎是「九二共識」。他認為，習近平總書記的「一國兩制」與九二共識無關，是他對於未來的期待與追求的目標；蔡政府有惡意，故意將兩者連結起來，令人完全無法接受。至於我們的原則，就是「九二共識、一中各表」，也就是兩岸各自治理，主權無法分割。但是，因為沒有共識，現階段不可能進行政治協商。

吳敦義稱，這個階段，無論一國兩制，或統、或獨，均會對兩岸掀波浪。他認為，主張統或獨都沒有問題，這只是對於未來的選擇。同時也無關道德問題，是一個現實問題，也是一個選擇問題，是如何過好日子的選擇問題。此時「統」的時機未成熟，「獨」則是會造成嚴重的問題。

(旺報 )