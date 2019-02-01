日亞航正式抵台首航載客率逾九成五

2019年02月01日 14:17 工商 張佩芬

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星（左）親自在機門歡迎乘客。圖：業者提供

亞洲低成本航空領導品牌AirAsia今(1)日於桃園國際機場正式迎接旗下日亞航(AirAsiaJapan)的首航班機從名古屋抵台，這是日前首航「台北-大阪」航線後第二條從台灣直飛日本的航線，首航班機表現亮眼，承載率逾九成五。

1月30日AirAsia才在桃園機場正式首航「台北-大阪」航線，今再次於桃園國機機場，迎接日亞航(AirAsiaJapan)班機首次正式抵台，日亞航(AirAsiaJapan)於2015年7月於日本國土交通省航空局遞出營運許可申請，經過2年多的籌備，於2017年10月底開航首條國內線「名古屋-新千歲」，每日來回6班，而眾所期盼的第一條國際航線「台北-名古屋」，也終於於今日正式開飛。

日亞航(AirAsiaJapan)首航班機於2月1日07：55在名古屋中部機場升空，並於10：40分抵達桃園機場，由於農曆豬年即將到來，AirAsia員工特巧扮財神爺，迎接首批搭乘AirAsia來台的旅客，一出場就獲得現場乘客熱烈歡迎，不但讓乘客爭相想從財神爺手中搶得新年2019好彩頭創意紅包，也想跟財神爺拍照分點喜氣。而搭乘首航班機前往名古屋的旅客，不但可以在現場抽紅包拿獎品之外，還可獲得並贈送來自日本名古屋的PINEDE彼內朵法式甜點，一起吃甜甜過好年！

AirAsia台灣區行銷業務總經理陳長星表示，謝謝所有台灣旅客在2018年對於AirAsia的支持，也很開心新的一年剛開始，我們就有兩條前往日本的航線開飛，提供熱愛日本旅遊的台灣人更多旅遊選擇！在這熱鬧的過年佳節前夕，特別送給乘客們好采頭AirAsia創意紅包，也感謝PINEDE彼內朵的贊助，讓我們的首航乘客可以一邊吃甜一邊前往名古屋過年！

AirAsiaJapan是AirAsia、RakutenInc、NoevirHoldingsCoLtd及AlpenCoLtd一起成立的合資企業。該航空公司在名古屋中部國際機場的樞紐運營兩架A320-200飛機。

AirAsia是全亞洲最大、最具領導地位的低成本航空公司，提供涵蓋亞洲、澳洲等超過130個目的地的航線網路。自AirAsia於2001年、AirAsiaX於2007年創立以來，已承載超過5億乘客。

迄今，AirAsia在馬來西亞、印尼、泰國、菲律賓與印度皆設有營運總部與完善且密集的航線網路，服務範圍涵括東盟國家、中國、印度及澳洲，並以身為一家真正的東盟（Asean）航空公司為傲。AirAsia是亞洲最具規模、航班最密集的低成本航空公司，連續10年（2009~2018年）被Skytrax年度世界航空調查評選為「世界最佳低成本航空公司」，同時AirAsia也在2017年世界旅遊獎中，連續5年獲得「世界領先成低本航空公司」榮譽，並擊敗眾多傳統航空，成為第一個贏得「世界最佳機艙服務」獎的低成本航空公司。

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