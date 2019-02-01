韓國瑜選總統？游淑慧：關鍵在人民多想要他選

2019年02月01日 14:13 中時電子報 邱珮畇

國民黨高雄市長韓國瑜（圖）。(中央社)

國民黨2020推派誰選總統，高雄市長韓國瑜也成熱門討論人選!台北市議員游淑慧分析，「韓國瑜選總統？」關鍵不在他要不要？而在台灣民眾多想要？得民心者得天下，政客想位子，選完一個又想一個！政治家想責任，哪裏有需要就往哪裏。

2020總統大選在即，屢被外界點名的高雄市長韓國瑜，近日不斷有黨內議員王鴻薇等基層喊話選總統，就連民進黨前立委沈富雄也力挺「只有韓是柯對手，未來一年，只有韓國瑜可以剋柯P」。對此，韓國瑜今（1）日受訪時被問及總統話題時，急忙求饒說「我頭好昏喔！要拜年去了」

台北市議員游淑慧韓國瑜有過幾年的共事情誼，他是北農總經理，游是北農的官派董事。因此對他有更多的認同和支持。

她說，在柯市長任內的韓國瑜，雖然一樣擁有柯文哲的支持；但顯然柯只把韓當「下屬」，而在「盟友」的選擇上，當時的柯文哲還是選擇民進黨。所以「義氣是什麼？」的柯文哲，最後還是讓韓國瑜離職。

游淑慧說，當時韓國瑜在市議會被羞辱的時候，也有許多人問：國民黨籍市議員呢？國民黨市議會都沒有戰將嗎？但我猜想，在柯文哲市長的縱容下，上一屆的市議會，民進黨幾乎是「準執政黨」。

說真的，游淑慧說，韓總在高雄的經營非常辛苦。去年年初，黨部的政策要他裁員，韓總曾北上對郝龍斌副主席說：他不願意也捨不得；只是當時的國民黨被追殺到底，他又在深綠高雄，真的幾乎找不到資源。

所以在考慮是否競選高雄市長時，韓總很猶豫：如果他連同仁都養不起了，要怎麼打仗？好在，後來黨內許多要角都親自或託人跟韓總表達：這一仗一定不會讓高雄、讓韓總孤軍奮戰。

所以去年7月底，當羅智強發起「嗆聲公車」募款時，游淑慧也問羅智強：第一站能否先支援高雄？羅智強其實和韓總本不熟識，但有義氣的他，大概只花1分鐘，就爽快答應。

游淑慧說，其實就像八年抗戰一樣，大多數大後方的動員是不為人知的。而資源與協助輸往高雄時，也不會動輒大張旗鼓；所以有人說的「國民黨連小堂口都不如」，這是不公平的。

例如光是王金平院長發動震動高雄選情的「三山造勢」，不知就要投入多少資源、時間來規劃。還有游淑慧熟識的幾位黨內大老，也一直很積極的串聯，讓海外的華僑跟台商，才開始認識韓國瑜，促成支持和協助，不論是選票或鈔票。

游淑慧說，因為親眼看過、參與過，這個同心打仗的過程，有許多人是不邀功的；不會「這也我做」、「哪也我安排」。

回顧她認識韓總的這幾年，韓總幾乎沒有主動「為自己」爭取什麼位子或資源，但他是一個樂觀和自信的人，把他放在哪，他就全力做好，不管順境或逆境。把他放北農，他成為北農最耀眼的總經理；被他放高雄，他創造了高雄30年來的奇蹟；

現在要韓選總統？游淑慧說，我相信他心理還沒想過「要不要」，因為他本來就不是一個會為自己不斷想位子的政治人物。現在反而是台灣民眾要想一想，你們「要不要」他選？而韓總則要想「該不該」為台灣選！

因為有時民意的期盼、台灣的走向，是政治家逃脫不了的責任！要不要？該不該？政客想位子，選完一個又想一個！政治家想責任，哪裏有需要就往哪裏。

她最後說，得民心者得天下!人隨命轉，從韓總到韓總統？神自有安排。

(中時電子報)