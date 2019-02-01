桃機堵非洲豬瘟 新增16台X光機查入境行李

桃園機場2日起，以16台X光機投入防檢作業，來自非洲豬瘟非疫區航班的旅客，下機時可取得識別卡，不用檢查；未持識別卡的疫區航班旅客，手提行李將全數接受X光機檢查。（范揚光攝）

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內政部長徐國勇（左）視察桃機時表示，X光機啟用後，將更有效地防堵非洲豬瘟入侵。（范揚光攝）

為有效防堵非洲豬瘟入侵，桃園機場2日起，開始啟用16台X光機，全面檢查來自疫區航班旅客的手提行李，內政部長徐國勇1日視察桃機時表示，有信心提升檢查效率，讓檢查率達到百分之百。

根據規畫，16台X光機分置在兩航廈入境管制區內，2日上午10時起同步開工，未來入境旅客將區分為「疫區」及「非疫區」兩類，來自非疫區的旅客下機時會拿到識別卡，憑卡不必受檢直接通過檢查區。反之，來自疫區（大陸及港澳地區）航班的旅客下機時不會發放識別卡，隨身的手提行李就必須通過X光機檢查。

徐國勇說，當初行政院拍板決定疫區航班旅客手提行李全面檢查，但初期受限人力及設備不足，無法達成百分之百的受檢率，但是在增添警力支援，以及行政院緊急動用第二預備金，採購全新X光機投入防檢作業之後，檢查率可達到當初設定的目標。

據估計，桃園機場每日入境的旅客中，來自疫區的旅客數占35％，經適當分流後其他不必受檢的旅客可快速通過，因此徐國勇認為，這不會造成旅客動線的大塞車，不過春節期間旅客爆量，尤其機場公司預估初六（2月10日）旅客數量將上看15萬人次，實際考驗才正要開始。

(中時 )

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