「有聲音告訴我老婆外遇…」男殺妻未遂判刑4年

南港李姓男子懷疑妻子外遇，持折疊刀攻擊腹部、頸部，士林地院依殺人未遂罪，判處有期徒刑4年，執行完畢後入適當處所監護3年。（報系資料照）

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北市南港區李姓男子懷疑妻子外遇，去年5月15日上午趁妻子整理垃圾時，持摺疊刀攻擊頸部1刀、腹部2刀，所幸剛出門的兒子聽到尖叫聲，趕緊回家拉著父親，李辯稱：「有一個聲音說，老婆外遇，在家偷情還被我抓到。」士林地院審結，案發前李有服用精神疾病藥物，但因藥太苦而中斷，導致辨識能力降低，依法減輕其刑，殺人未遂罪判處有期徒刑4年，執行完畢後入相當處所監護3年，另外傷害兒子部分，判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬，可上訴。

58歲李姓男子案發當天，質疑54歲妻子發生婚外情，還用自己的電話報案，「我丈母娘他們要來殺我們全家」，旋即拿出摺疊刀，從後方猛刺妻子腹部2刀，妻子倒地奮力抗拒，他又換手持刀，攻擊頸部，兒子聽到尖叫聲，趕快上樓營救母親，自己也被利刃劃傷腿部。

士林地院開庭，妻子的律師轉述，李不努力工作只會吸毒，不想再看到先生，請法官能重判。而李則稱，完全不記得拿刀攻擊妻子，印象中有兒子要搶折疊刀，才將兒子的手撥開，不知道兒子也受傷。

法院調閱就醫紀錄，李曾經吸食安非他命、飲酒、在案發前就有多疑、幻聽幻覺等症狀，並在醫院就診，去年3月曾住院治療，出院後，又因為藥物越吃越苦，李自覺吃藥沒用，並沒有按時服藥，導致犯案時無法辨識行為違法，若出獄後，更無法自我約束服用藥物，難保證不會復發，仍有潛在危害公共安全的疑慮，在執行完畢後，入相當處所施以監護3年。

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(中時 )

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