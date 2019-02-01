竹市祭2000萬節能補助 家電汰舊換新最高補貼3000元

2019年02月01日 14:34 中時 陳育賢

新竹市政府與經濟部共同祭出2000萬元辦理家電舊換新補助，鼓勵民眾更換節能的冷氣機與冰箱，每台最高可補助3000元。（陳育賢攝）

為推廣住宅節電，新竹市政府與經濟部共同祭出2000萬元辦理家電舊換新補助，鼓勵民眾更換節能的冷氣機與冰箱，3月1日起接受申請，每台最高可補助3000元，共計補助6666台，預估可節電399萬度並省下1995萬元。

市長林智堅表示，新竹市政府推動節能不遺餘力，2015年至2017年，連續3年節電表現全國前3名，2018年經濟部與地方政府合作推出為期3年的「縣市共推住商節電行動計畫」，已爭取設備汰換與智慧用電第1期補助款4956萬8162元。其中2000萬元經費使用在此次住宅冷氣及冰箱舊換新補助。

林智堅說，馬上就是春節，很多人要汰換老舊家電，市府推出家電「舊換新」補助，只要汰換舊家電，購買節電冷氣和冰箱，每台最高補助3000元，同時也推出全台唯一「汰換家電，送健檢」，專人到府服務診斷電器使用情形，幫市民省電費，完成健檢還可獲得1000元禮券，兌換節能產品。

環保局長江盛任指出，家電舊換新補助對象僅限住宅，補助品項為節能效益1或2級的冷氣機及冰箱，家用冷氣機3瓩以上、冰箱300公升以上補助3000元，3瓩級300公升以下的冷氣及冰箱則依比例計算補助，每台最高補助上限為3000元，每1裝機地址共計補助5台為上限。

今年3月1日起受理補助申請，4月1日起始撥付補助金，並於6月30日截止申請，補助可追溯至購買日期2018年12月7日。

江盛任同時提醒市民，只需提供5項資料文件包括電費收據、購買發票、產品保證卡、裝設前後照片與廢4機回收聯單，即可向市府申請補助，最重要的是，節能家電補助只限「住宅舊換新」，單純新購冷氣機、電冰箱或非住宅無法補助。

此外，為回饋民眾並提高民眾申請補助的踴躍度，只要申請家電舊換新補助的住戶，新竹市將免費提供家庭用電健檢服務，凡是接受並完成家庭用電健檢者，每戶再加碼1000元節電禮卷（限購節電產品），總額限量30萬元，用完為止。

詳情可電洽新竹市家電舊換新服務窗口03-5216121分機289。

(中時 )