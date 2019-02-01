今年最大宗海洛因走私 242塊海洛因磚市價近24億

台北市調處與台北地檢署、關務署基隆關共同偵破跨境走私，從泰國進口機具做掩護，查獲242塊海洛因磚。（張鎧乙攝）

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台北市調處與台北地檢署、關務署基隆關共同偵破跨境走私，從泰國進口機具做掩護，查獲242塊「一帆風順」、「福祿壽」等品牌海洛因磚，總重約94公斤，市價約24億元。

台北地檢署指揮調查局台北市調處，查獲2019年首件最大宗海洛因走私案，起出高純度海洛因磚共242塊，重達94.1公斤，並將張姓及顏姓涉嫌人依毒品危害防制條例向台北地方法院聲請羈押禁見獲准。

調查局接獲線報，指顏姓、張姓涉嫌人在台成立人頭公司，企圖以合法掩護毒品走私，自泰國以海運貨櫃將產自金三角「一帆風順」及「福祿壽」等客製化品牌海洛因磚走私來台以牟取不法暴利。

調查局報請北檢，由緝毒專組檢察官詹騏瑋指揮偵辦，發現該集團事先購入拆卸設備，並多次進口機具，藉此累積公司正常進出口假象。因農曆春節連假期間，國內毒品需求量大，台北市調查處長期監控研判，這個人頭公司今年1月27日自泰國曼谷運抵基隆港之貨櫃至為可疑。

檢調見時機成熟，即會同財政部關務署基隆關及高雄關、航業處基隆站、航業處高雄站、新竹縣調查站、新竹市刑大科技偵查隊及台北市刑大科技偵查隊等查緝單位組成專案組，於1月28日下午4時30分許，在基隆港西岸儀檢站開櫃查驗，於泰國進口之大型機具內查獲夾藏海洛因磚242塊，共計重約94.138公斤。

檢調發現，這個販毒集團夾藏手法隱密及特別，令在場開櫃的查緝人員嘆為觀止。偵查期間適逢今年最強寒流來襲，專案人員頂著冷洌刺骨的寒風細雨，體感溫度只有5到7度低溫下，為鎖定涉案對象行蹤仍穿梭在基隆港區及北部地區各大街頭，終於順利收網。

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(中時 )

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