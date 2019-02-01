NBA》詹皇復出摘準大三元 湖人OT氣走快艇

2019年02月01日 14:36 中時電子報 黃及人

The fake and the finish#LakeShow (📺: @SpectrumSN) pic.twitter.com/GxKU4SvsPx — Los Angeles Lakers (@Lakers) 2019年2月1日

「小皇帝」詹姆斯說什麼也不想缺席這場洛杉磯內戰！詹皇1日宣告傷癒復出，就摘24分、14籃板及9助攻的準大三元演出，搭配史蒂文生替補貢獻20分，湖人123比120延長險勝快艇，也跟西區第8快艇之間勝差縮小到1場。

原本打完前3節，湖人還以87比75大幅領先快艇，沒想到快艇末節發動兇猛反撲，不僅逐漸追上，更靠托必亞斯哈里斯最後35.3秒的三分外線，把比分追成112比112平手，接著史蒂芬生搶投三分不進，球權重新回到快艇那邊。

幸好湖人發揮嚴密防守，讓快艇只能在最後10.5秒匆忙出手，結果布萊德利三分出手沒進，但詹姆斯接下來切入上籃時，自己把球撥出界外，又把球權還給快艇，僅剩3.7秒進攻的快艇，就在路威廉斯出手沒進當中進入延長加賽。

打到延長賽最後1分15秒，詹姆斯後仰跳投命中，接著他妙傳給史蒂文生完成「三分打」，幫助湖人取得123比118領先，貝弗利雖在最後2.6秒放進兩分，接著湖人仍靠兩罰俱中穩住勝果，總算把這場洛城內戰勝利拿到手。

畢竟這場比賽攸關西區第8席位，也就是西區晉級季後賽最後位置的卡位戰，詹姆斯才選在1日提前復出，他也用實際行動領軍湖人險勝。英格拉姆替湖人拿下19分，隆多14分、13籃板及7助攻，麥基11分，庫茲馬10分。

快艇則以路威廉斯替補攻下24分最高，貝弗利17分、8籃板及4助攻，哈里斯與哈瑞爾各有15分，快艇落敗主因是罰球太爛了，全場罰26中14，罰球命中率僅5成38，也讓他們想要反撲贏下這場洛杉磯內戰的希望破滅。

(中時電子報)