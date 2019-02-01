NBA》詹皇復出摘準大三元 湖人OT氣走快艇

詹姆斯1日宣告傷癒復出，就摘24分、14籃板及9助攻。(美聯社)

友善列印
中時電子報

「小皇帝」詹姆斯說什麼也不想缺席這場洛杉磯內戰！詹皇1日宣告傷癒復出，就摘24分、14籃板及9助攻的準大三元演出，搭配史蒂文生替補貢獻20分，湖人123比120延長險勝快艇，也跟西區第8快艇之間勝差縮小到1場。

NBA》坐不下去？詹皇洛城內戰緊急宣告復出

NBA》華頓下台倒數？爆湖人鎖定奇德接任

原本打完前3節，湖人還以87比75大幅領先快艇，沒想到快艇末節發動兇猛反撲，不僅逐漸追上，更靠托必亞斯哈里斯最後35.3秒的三分外線，把比分追成112比112平手，接著史蒂芬生搶投三分不進，球權重新回到快艇那邊。

幸好湖人發揮嚴密防守，讓快艇只能在最後10.5秒匆忙出手，結果布萊德利三分出手沒進，但詹姆斯接下來切入上籃時，自己把球撥出界外，又把球權還給快艇，僅剩3.7秒進攻的快艇，就在路威廉斯出手沒進當中進入延長加賽。

打到延長賽最後1分15秒，詹姆斯後仰跳投命中，接著他妙傳給史蒂文生完成「三分打」，幫助湖人取得123比118領先，貝弗利雖在最後2.6秒放進兩分，接著湖人仍靠兩罰俱中穩住勝果，總算把這場洛城內戰勝利拿到手。

畢竟這場比賽攸關西區第8席位，也就是西區晉級季後賽最後位置的卡位戰，詹姆斯才選在1日提前復出，他也用實際行動領軍湖人險勝。英格拉姆替湖人拿下19分，隆多14分、13籃板及7助攻，麥基11分，庫茲馬10分。

快艇則以路威廉斯替補攻下24分最高，貝弗利17分、8籃板及4助攻，哈里斯與哈瑞爾各有15分，快艇落敗主因是罰球太爛了，全場罰26中14，罰球命中率僅5成38，也讓他們想要反撲贏下這場洛杉磯內戰的希望破滅。

(中時電子報)

NBA》五星戰隊輸了！勇士遭七六… 中職》猿獅一家親 ELEVEN SPORTS…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。