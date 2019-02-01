春節連假賞花博 中市府籲搭火車、接駁車

台中花博提供免費接駁專車前往三大花博園區。（圖／台中市府提供）

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參觀后里、豐原兩園區，可搭火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就進入花博園區。（圖／台中市府提供）

台中花博已吸引逾400萬人次參觀，今年春節假期長達9天，預期將湧現大量人潮。台中市政府交通局長葉昭甫鼓勵遊客多搭乘火車、接駁車前往花博園區，各園區除有往返火車站接駁服務，園區間也有電動接駁車；自行開車者，請Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場就是接駁站，請依花博交通指示牌面前往停車場，再搭免費接駁車到園區。

葉昭甫指出，花博交通疏運以「台鐵為主、完全接駁」，因應春節連假可能帶來的人潮，交通局已協調台鐵於春節連假期間，列車班班停靠后里、豐原，平均每10分鐘一班。

參觀后里、豐原兩園區，可搭火車到后里、豐原站，從台中火車站搭車至后里站只要28分鐘，一出站就進入花博園區；豐原葫蘆墩園區從豐原火車站走路只要10分鐘，騎iBike5分鐘、搭接駁車15分鐘即可抵達；外埔園區則可從大甲站火車站轉乘接駁車或92、212、213、215、811路公車抵達。

若外地遊客有開車需求，只要Google搜尋「花博接駁站」，顯示的花博停車場，依黃綠色花博交通指示牌面前往停車場

，再搭免費接駁車到園區；台中開車民眾可前往太原停車場

、秋紅谷公園、向上花市、大里運動公園及沙鹿火車站西側等5處接駁站停車，再轉搭接駁車前往花博園區。接駁車平均每10分鐘1班，並機動式加開班次，花博接駁車服務免費。

此外，花博園區周邊將找不到停車位，各停車場皆規畫遠離園區，周邊道路將進行交通管制、禁止臨時停車。

葉昭甫呼籲，逛花博搭大眾運輸最方便、省時，推薦民眾搭乘台鐵、花博免費接駁專車及公車前往花博園區，搭配園區間電動公車串連花博后里、外埔園區，讓看花博具體實現綠色交通G(Green)、P(Publictransit)、S(Smart)精神。

(中時 )

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