日本單週流感患者數達222萬人 創新高

2019年02月01日 14:41 中時 黃菁菁

日本厚生勞動省1日發表12月21日至27日的1週流感患者統計報告指出，平均每家醫院約有57.09名流感患者，超過去年冬天最高峰時的54.33人，創下1999年開始這項統計以來的新高紀錄。1週流感患者累計將近222萬6千人，較前1週增加近10萬人，且相繼傳出死亡病例。

日本所有都道府縣的流感患者都超過發布「流感警報」標準的30人。厚勞省指出，日本全國約5千家醫院統計因流感住院的1週患者人數達3205人，其中有628人住進集中治療室，或必須裝人工呼吸器、接受腦波檢查等。去年冬天流感流行最高峰時1週患者數為2050人，重症患者為379人，相較之下，今年流感的病症較為嚴重。

日本今年流感的特徵是高燒不退。以患者年齡來看，流感住院患者超過半數都是70歲以上的老人，此外，0歲至9歲的幼童約占了2成。日本全國的托兒所、幼稚園、小學、中學、高中這1週約有8928所學校的班級因流感停課。

今年冬季累計的流感患者人數約764萬1千人。檢測出的病毒是2009年時的「H1N1新型流感病毒」以及稱為A香港型的流感病毒，兩種病毒各占一半。去年冬天較流行的B型病毒今年則僅占1％。

日本厚生勞動省呼籲，日本流感的流行仍在持續擴大中，民眾應勤洗手、出門要戴口罩，若有發燒等感覺身體微恙時，儘量不要出門在家休養，並且盡早就醫。

(中時 )