年節大掃除 環保局呼籲勿隨意棄置廢棄物與大型家具

2019年02月01日 14:42 中時 陳育賢

新竹市環保局長江盛任除呼籲民眾勿心存僥倖隨意棄置大型廢棄物，也提醒民眾多利用「大型家具免費清運」的便民服務措施。（陳育賢攝）

快過農曆年了，家家戶戶紛紛大掃除，許多民眾有大型家具清運需求，但日前新竹市鐵道路沿線遭人惡意棄置大量廢棄物，環保局已採證循線取締8人，環保局長江盛任除呼籲民眾勿心存僥倖，也提醒民眾多利用「大型家具免費清運」的便民服務措施。

環保局長江盛任表示，此次的鐵道路髒亂點以棄置沙發、床墊等大型家具為主，另，垃圾包、裝潢木材、門板等次之，經採證結果，已取締8名汙染行為人。

環保局重申，若查獲惡意棄置行為人將從重處分，並依違反廢棄物清理法處新台幣6000元罰鍰，並加收代清除費用。

若查獲非法傾倒事業廢棄物之業者，將裁處新台幣6000元以上30萬元以下罰鍰，違法情節重大者，將依刑法移請地檢署偵辦，最重可處5年以下有期徒刑，併科300萬元以下罰鍰。

江盛任說，鑑於每年農曆春節前，都會出現少數民眾趁機棄置大型家具廢棄物，造成環境髒亂，嚴重影響市容觀瞻，環保局已加派稽查人員，針對任意棄置大型家具及廢棄物，於路口、巷口及空地等汙染行為，持續巡查蒐證作業，希望民眾切勿心存僥倖，以免吃上罰單。

環保局同時呼籲市民朋友，新竹市從2016年起即推出「大型家具免費清運」的便民服務措施，民眾只要撥打電話03-5388406向清潔科事先登記，將廢家具放置家門口，全年可享不限次數、不限件數免費清運，亦即「不限次不限量，1通電話服務到家」。

而此項服務平時即可利用，不必等到歲末年終前才申請，導致數量過於集中特定期間，無法如期完成清運，且讓清潔隊員疲於奔命，也影響服務品質。

(中時 )