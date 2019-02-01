建國科大第二景點開幕新任校長江金山就職

2019年02月01日 14:47 中時 吳敏菁

吳聯星董事長、江金山校長與祝賀貴賓合照。（吳敏菁攝）

建國科大校長江金山（左三）從董事長吳聯星手中接下聘書。（吳敏菁攝）

建國科技大學2月1日舉行「建國第二大景點、產官學三力傑出表揚園區」開幕啟用暨新任校長江金山博士就職典禮，董事長吳聯星以喜氣洋洋心情迎接由該校自己栽培產生的新校長，江金山表示，一棒接一棒，將讓建國科大品牌更加發光、發熱。

建國科技大學「第二大景點、產官學三力傑出表揚園區」，位於設計學院入口處，原屬升格技術學院改名科技大學時，為激勵成為「傑出大學」之標竿，在大榕樹下豎立「傑出大學」紀念景石，結合該校產官學結合之特色發展，及「學力精、實力強、願力大」務實性辦學特色，並以榕樹「百年樹人」之教育意象，形塑出一座「建國三力精神」與「三力表揚」的新校園地標。

董事長吳聯星主持開幕致詞，打造「產官學三力傑出表揚園區」之意涵、信念、目標。指出「傑出大學」地標位於園區中心，鳥瞰百米大道遙望學校行政大樓，凸顯該校董事會的作為與展望，期盼學校以邁向傑出大學為辦學目標，並期盼全體師生能夠秉持「產官學」「三力」教育特色。

第二景點「傑出大學」右側裝置國內知名藝術家王秀杞創作的關公銅像，以關公「

愛與正義」一夫當關之精神，以靈性校園潛移默化之教育情境，創造安定祥和之社會

。景石左側設有精美「產官學」與「三力」看板揭示「學力精、實力強、願力大」之精義。

建國科大新任校長江金山就職典禮，冠蓋雲集，各校校長都前往祝賀，江金山是美國佛羅里達國際大學教育研究所博士，在建國科大服務25年，先後擔任過該校教授、進修部主任、學務長、副校長、講座教授兼三力發展部總執行長，教學、行政資歷完整，校務瞭若指掌，他有信心能在競爭激烈的教育大環境中走出一條康莊大道。

江金山從教育部官員和董事會手中接到校長聘書時表示，對於未來學校的經營發展深具信心，他說建國科技大學在歷任校長與全體同仁努力下，已奠定很優質的基礎，他與全體新的經營團隊，將會共同面對新的挑戰，在董事會的督導下，匯聚前進原動力下，讓建國科技大學品牌能夠更加發光發熱。

江金山校長並表示，少子化衝擊，再加上新高尖端科技的洪流，未來將朝幾個面向加強產業連結，積極推動三在地校企聯合培養人才方案，以厚植本校學生企業實務增能，就好業。聚焦「健康、綠能、智動化」為發展核心特色，匯融本校教師向心力，共同鏈結健康產業、綠能產業、智動化產業，同時為因應工業4.0，迎接AI（人工智慧）新時代，以培養本校學生具備智能系統整合與應用的競爭優勢。面對全球化的競爭，已建構國際化校園環境，將持續再開發各國境外生源，並鼓勵本校同學多位海外兄弟院校就讀雙聯學制、赴海外企業實習，厚植國際競爭力。

(中時 )