陳小春寵女心願實現？應采兒孕肚曝光登熱搜

2019年02月01日 14:42 中時電子報 蔡曉婷

應采兒孕肚關鍵字上熱搜。（圖／翻攝自新浪微博）

工作室回應不清楚。（圖／翻攝自到此一游影視工作室微博）

香港明星夫妻陳小春和應采兒9年前結婚，6年前生下兒子Jasper，應采兒前年放話想生二胎，去年底被外界發現種種跡象疑似拚生成功，最近港媒更捕獲應采兒挺肚和老公、兒子逛嬰兒用品店，使「應采兒孕肚」今(1日)登上微博熱搜第一名，但當事人暫無回應。

陳小春前年帶著Jasper上《爸爸去哪兒5》，陳小春在節目中對劉畊宏女兒「小泡芙」疼愛有加，直言希望再生個女兒，而應采兒去年底起頻被傳有喜，除了自PO看來小腹微凸、孕味濃的照片，還曬出身邊有「孕期用複合維生素」的圖，讓外界更加認為兩人又將二度當爸媽。

香港媒體報導，陳小春一家最近被直擊逛嬰兒用品店，應采兒身穿寬鬆黑衣，凸肚似乎又大了些，報導指出，全家在餐廳外候位時，應采兒見老公拿出香菸，便立刻用紙巾遮口鼻，而陳小春也刻意走遠才開始抽菸，疑似為了保護懷孕中的妻子。

對此，陳小春、應采兒所屬的「到此一游影視工作室」稍早發文說：「小室不知道小室不清楚。以及努力把大家視線從『應采兒孕肚』上拉到這邊來，陳小春、應采兒最新合體大片，都給我誇！」只強調宣傳兩人為雜誌所拍照片，沒否認也沒承認喜訊。

(中時電子報)