流感添7死創單周最高紀錄 4歲女童發病2天亡

2019年02月01日 14:45 中時 林周義

流感再添7死，創這次流感季單周最多紀錄！疾管署公布國內新增流感死亡病例，分別為3男4女，其中年齡最小者僅4歲，因併發腦炎及肺炎，發病2天就過世，為本流感季第4起兒童流感併發腦炎的死亡病例。疾管署表示，春節為流感高峰，流感特別門診年假不打烊，提醒民眾多加留意。

該名4歲女童來自北部，1月22日開始發燒，隔天即出現嘔吐、意識改變、全身無力的症狀。經送醫發現腦出血、腦水腫，併發腦炎及肺炎。經急救後，仍不幸在發病2天後過世。

其餘流感死亡案例，年齡介於52歲至93歲，均併發肺炎且慢性病史。7人當中，4歲女童及其他5人感染H1N1、另1人感染H3N2。

疾管署副署長羅一鈞表示，該名女童為本流感季第4起兒童感染流感併發腦炎的死亡病例。他表示，流感併發腦炎的兒童，病程變化相當快速，很可能在1、2天內嚴重惡化，提醒民眾若發現孩子感冒、嚴重嘔吐、意識改變、全身無力，需儘速送往大醫院急診。

本周一至周四，國內共新增57例流感併發重症病例，感染者以65歲以上（34例，佔60％）、50至64歲（12例，佔21％）兩年齡層居多。而去年10月至今，國內共累計406例流感併發重症病例，感染類型以H1N1及H3N2為主（H1N1佔217例、H3N2佔166例）。

羅一鈞提醒，流感好發於65歲以上長者、嬰幼兒、慢性病人及孕婦，因此應格外留意自身健康狀況。如有類流感症狀，或出現呼吸困難、發紺、意識改變等徵兆，應儘速就醫，必要時按醫師指示使用流感抗病毒藥劑，以降低重症及死亡的風險。

春節為流感高發期，疾管署推估年假期間，類流感門急診總就診人次約落在11.5萬至13.4萬人次間。連假期間，全國將有156家醫療機構開設1495診次類流感特別門診。疾管署表示，目前已發送流感抗病毒藥劑至全國4323家公費藥劑合約院所。民眾如有類流感就醫需求，可至疾管署「流感防治一網通」查詢附近的診所就醫。另可透過健保署「全民健保行動快易通APP」、免付費服務專線（0800-030-598）及健保署官網，查詢特約醫療院所開診時段。

(中時 )