中市垃圾收運 春節不打烊

台中市環保局長吳志超感謝台中市3800多名清潔人員一年來無論晴雨堅守崗位。（盧金足翻攝）

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台中市環保局長吳志超1日前往大雅、豐原及大里區清潔隊，向清潔隊員們表達感謝，致贈豬年小紅包。（盧金足翻攝）

農曆春節連假即將展開，市民年終大掃除，垃圾收運量大增，為擴大服務市民，台中市垃圾收運春節不打烊，環保局長吳志超1日前往大雅、豐原及大里區清潔隊，向第一線清潔隊員們表達感謝，致贈豬年小紅包，預祝大家新年快樂，也提醒春節期間工作期間，務必注意安全與保暖。

吳志超感謝台中市3800多名清潔人員一年來無論晴雨堅守崗位，從事垃圾收運、市容維護、天然災害來臨前預防措施及災後的環境復原工作等，都需仰賴清潔人員的辛勤付出，去年登革熱疫情流行期間更是全體總動員參與防疫，可說是守護城市環境的無名英雄。

歲末年終，家家戶戶紛紛整理屋內外環境、除舊布新，為了協助民眾大掃除，市府也推動「台中市清潔月」，宣導民眾提早整理居家環境，並鼓勵及早預約清運巨大垃圾及大型家具，這段期間垃圾清運量大增，吳志超特別向辛苦的清潔隊員致上最崇高的敬意。

環保局表示，春節年假垃圾收運不打烊，2月3日小年夜維持垃圾正常收運；2月4日除夕改為日間收運，垃圾車將以播放響鈴音樂，通知市民到達時間；2月5日初一至7日初三提供655處定時定點收運；2月8日初四恢復正常收運。

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