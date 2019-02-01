金門旅遊生活圈 溫暖小三通 新縣長楊鎮浯上任更見成長

2019年02月01日 16:03 工商 張佩芬

金門的美食讓人念念不忘。圖：張佩芬

金門新任縣長楊鎮浯上任後小三通成長幅度拉高，根據移民署資料統計，108年1月份小三通入出境旅客計158,841人次，較去年同期129,059人次，增加29,782人次，成長23.08％，其中台灣旅客計88,767人次，年增15.71％；大陸旅客計66,903人次，年增35.05％，外籍旅客計3,171人次，13.13％。

大陸旅客中，入境計32,349人次，較去年同期23,405人次，增加8,944人次，成長38.21％；其中又以落地簽方式入境計5,971人次，與去年同期3,405人次，增加2,566人次，成長75.36％。

楊鎮浯去年12月25日上任以來，兩岸交流互動為首要課題，並於108年1月份帶領縣府團隊出訪福建，與福建省政府、泉州市政府、廈門市政府進行交流拜會，討論各項觀光與民生議題，冀望陸方能在旅遊辦證持續簡化，讓福建省內居民便利往返，讓旅遊說走就走，進一步促進「福建與金門共同旅遊生活圈」之打造。

縣府觀光處表示，因地緣關係，縣府積極推動各項兩岸交流政策，以刺激人流為首要目的，然而金門作為一個旅遊目的地，自身吸引力還需進一步加強，除持續爭取大陸福建在政策上給予人流的鼓勵，讓福建省內各地的人流可以便利旅遊，並鼓勵赴金旅遊者至少住宿一晚。

同時目前金廈旅遊是兩岸唯一延伸性的旅遊產品，也是近年來，大陸赴台旅遊持續衰退，金門卻逆勢成長的主因，但小三通陸客人流多為當日往返，以採購日用品為主，沒有達到實際住宿與消費之目的，未來，縣府觀光處，將因應旅遊型態轉變，著重「迎客」、「導客」與「留客」面向大力推展，門迎四面客，分導淡旺客，情留回頭客，打造讓人流連忘返之舒適環境。

民國107年小三通入出境人數190萬多人次，較去年同期增加15萬餘人次，成長8.76％，創下小三通自90年開通以來最高紀錄。其中，台灣旅客107萬1215人次，年增5.72％，大陸入出境旅客79萬4649人次，年增13.18％；外籍旅客4萬2128人次，年增8.16％。

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