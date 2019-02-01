直播前暖身 衛福部長陳時中首度臉書錄宣導專線

衛福部長陳時中首度錄影，在臉書宣導衛福部關心專線，為直播暖身。（截自衛福部臉書）

友善列印
中時

行政院院長蘇貞昌要求各部會「接地氣」，不少部會開始在臉書上直播說明政策，今天衛福部長陳時中首次以錄影的方式，在衛福部的臉書上宣導衛福部所設置的關懷專線，讓民眾在春節時以備不時之需，為日後的直播暖身。

陳時中日前表示，覺得自己是「面惡心善」的人，可能難有觀眾緣，一向不經營臉書，但這次決定「撩下去」，預計農曆春節期間將展開他的「第一次」，這幾天已經開始加緊練習，希望網友可以接納他。

近來社會上發生了數起家暴事件，陳時中在錄影播出中一開始就提到兒童有身體自主權，台灣社會及衛福部對於家暴是「零容忍」，自己或是親友他人遭受家暴，都可以打「113保護專線」。

另外，近來流應升溫，過年期間如果遇到生病或是流感，陳時中也貼心提醒民眾，由於勞基法及醫護人員也需要休息，春節期間不是所有醫院都看診，民眾一定要注意勤洗手，有感冒症狀外出最好戴口罩，如果有流感方面問題，可以打「1922防疫專線」，一旦有就醫需求，則可以打「0800030598健保服務專線」，或是用手機下載「健保快易通」，就可以知道哪裏可以就近看病。

過年家人團圓圍爐，但街友卻是無家可歸，陳時中說，如果看到弱勢街友需要幫忙，民眾可以協助打「1957福利專線」，讓社工介入給街友一分熱食及收容。當然，過年對孤家寡人來說，難免空虛寂寞感覺冷，這時候可以多找朋友聊聊，但朋友難免都有家庭，不妨可打「0800-788-995安心專線」訴說心情。

說到這裏，陳時中說，衛福部的專線實在太多了，還有「1966長照專線」很多醫護人員都還不清楚，衛福部會再多加宣導，民眾如果擔心弄錯，可以上衛福部官網查詢，衛福部的關心春節不打烊，最後還不忘推銷國產豬民眾可以安心食用，並向民眾拜早年，祝大家「豬」事大吉。

(中時 )

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