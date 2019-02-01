神話假藥被踢爆 張凱鈞告發藥事法

張凱鈞到北檢告發沒有登記、產地不明的骨科假藥。（張孝義攝）

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年關將近民眾買藥要小心，臉書網站銷售的一款Sustafixorthocream骨科乳霜，號稱可以治療骨折、軟骨症，有如武俠小說中的「黑玉斷續膏」，卻是未經台灣登記核准的藥品，且國外網站的推薦醫師也是利用移花接木進行不實廣告，去年競選台北市議員的張凱鈞經過2個月查證後，1日到台北地檢署告發廠商違反藥事法及公平交易法不實廣告。

張凱鈞表示，台北市大安、文山區的老人家很多，去年議員競選期間，服務處就接獲年長民眾投訴，指稱在臉書網站上購買的Sustafixorthocream骨科乳霜前後包裝不一，聞起來味道更是不一樣，越擦越擔心這次買到假貨。

張凱鈞說，這一款SustaFix痠痛凝膠在網站上聲稱曾經不止一次讓病人從輪椅上站起來，僅僅使用一次就能夠使大約930000個細胞活化，這藥膏不只是能消除痛楚，還能使我們體內細胞重生，讓身體的再生系統啟動，這個凝膠不是只能治療關節炎和軟骨症，能夠治療所有跟關節和脊椎有關的疾病，包含椎間盤移位跟骨折。

不過，經張凱鈞查證後發現，這款SustaFix痠痛凝膠根本不是向向衛福部食藥署登記的藥品，且網站上推薦的醫師、見證的民眾都是假的，甚至國外網站上推薦產品的醫師，也是利用移花接木方式拼湊。

張凱鈞認為，SustaFix痠痛凝膠已經違反藥事法69條規定及公平交易法的不實廣告，因此向北檢告發，希望檢調提早介入調查。同時，張凱鈞也呼籲，這款藥品經查證在美國也屬產地不明，在年關將近之際，民眾購買藥品千注意，以像被騙錢又傷身。

(中時 )

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