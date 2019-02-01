感謝有您！楊瓊瓔慰問第六分局警民力辛勞

2019年02月01日 15:09 中時 盧金足

台中市副市長楊瓊瓔以台中市長盧秀燕提出「台中富市3」富強城市理念，強調推動「治安穩定」作為富強城市的基石。（盧金足翻攝）

台中市副市長楊瓊瓔所慰勞警民力，對於他們的奉獻及付出。（盧金足翻攝）

台中市副市長楊瓊瓔率市府團隊前往台中市警局第六分局慰問基層員警及協勤民力辛勞，期勉全體警察同仁戮力以赴，並致贈年節慰問品及豬年小紅包表達感謝。

楊瓊瓔表示，台中市長盧秀燕提出「台中富市3」富強城市理念，以「治安穩定」作為富強城市的基石，與市府團隊及協勤民力合作，成果豐碩，期勉台中市邁向全國第一大都市努力。

對於在繁重市區的第一線執勤員警及協勤民力，無怨無悔為治安及交通辛勞付出、堅守本分，她表達高度肯定與慰勉辛勞之意，勉勵所有警民力共同打造台中成為宜居城市。

楊瓊瓔隨後也到西屯派出所慰勞警民力，對於他們的奉獻及付出，同樣表示由衷之敬佩與感謝。

今年「加強重要節日安全維護工作」的三大主軸為「治安平穩、交通順暢、民眾安心」，台中市警察局第六分局針對轄內69處金融機構及252處財物易匯集處所，銀樓、當鋪、大型賣場、加油站、資源回收站、彩券行、大型宮廟等加強護鈔、防竊、防搶等勤務。

此外，並提供民眾及外國居民，在春節期間加強舉家外出的安全維護服務，加強結合各協勤民力增加規劃各項攻勢勤務，提高見警率，與守望相助隊會哨聯繫，將給市民一個安心的年節假期。

在交通順暢方面，除針對重要幹道在尖峰時段派遣定點交通崗及加強人潮聚集處所交通疏導外，並配合國道高速公路局於2月7、8日（大年初三、初四）下午1點至6點時實施國一道高乘載措施。

台中市警察局第六分局分局長陳武康表示，第六分局所轄西屯區經濟活絡蓬勃，治安及交通負荷相對繁重，為共創台中市之和諧與安全，全體員警秉持「持續重視治安、交通、為民服務、風紀與團隊合作」信念，提升警察為民服務之優質文化，贏得人民對警察工作團隊的信賴與讚佩。

(中時 )