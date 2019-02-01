北宜公路區間測速　清明連假前實施

2019年02月01日 15:18 中時 葉書宏

新北市政府警察局擴大實施區間平均速率執法措施，規畫北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，預定2019年4月1日清明連續假期前正式執法。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局擴大實施區間平均速率執法措施，規畫北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，預定2019年4月1日清明連續假期前正式執法。（葉書宏翻攝）

新北市萬里隧道自2018年7月開始實施區間平均速率執法以來，車輛違規比率減少94.3％，交通事故亦減少84.2％，成效顯著，為配合交通部推動「速度管理」與「科技執法」政策，新北市政府警察局擴大實施區間平均速率執法措施，規畫北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，預定2019年4月1日清明連續假期前正式執法。

北宜公路是國道5號的重要替代道路，通行需求相當龐大，且沿途道路蜿蜒曲折、景色優美，常有汽機車超速甚至危險駕駛，鑑於近年來北宜公路死傷交通事故頻傳，造成一般用路人心理壓力，甚至不願行駛，大幅降低北宜公路替代的功能。

新北市政府警察局與交通部公路總局第一區養護工程處為防制北宜公路交通事故，持續推動許多措施，如設置多處固定式超速照相取締設備、設置跨越雙黃線自動偵測、中央回復式導桿，轄區新店分局、交通警察大隊每逢假日更投入大量警力執行巡邏、路檢及測速照相取締勤務，惟仍然難以阻止憾事發生。

新北市政府警察局擴大實施區間平均速率執法措施，規畫北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，預定2019年4月1日清明連續假期前正式執法。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局擴大實施區間平均速率執法措施，規畫北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，預定2019年4月1日清明連續假期前正式執法。（葉書宏翻攝）

新北市政府警察局擴大實施區間平均速率執法措施，規畫北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，預定2019年4月1日清明連續假期前正式執法。（葉書宏翻攝）

2016年20.5公里處3日內連續發生2件死亡交通事故，2017年、2018年19至23公里間亦發生4起死亡交通事故案件，於該路段事故發生比例甚高，新北警爰規劃於北宜公路19.1公里至23.1公里實施區間平均速率執法，期能有效降低車速，減少事故發生。

北宜公路速限為40公里，為清楚告知駕駛人實施區間速率執法之範圍，在測速起點與終點位置，均會設置「區間測速起點」、「區間測速終點」之牌面，另依「道路交通管理處罰條例」第7條之2規定，於起點前方100公尺至300公尺，設置「警52」警告牌面，有相機圖案之三角警告標誌外，並加掛文字為「前方區間測速長度○公里」之附牌，用以區別現行測速照相執法方式，請駕駛人依速限行駛。

經觀察現行北宜公速車流通行情形，行車速率超過60公里占總流量10.41％，以假日違規比例較高，車種部分以機車行車速率超過60公里比例較高，實施初期將以行車速率超過60公里之違規車輛優先取締，對一般駕駛人並無影響，新北警提醒駕駛人，區間平均速率執法係以平均值認定，故於監測路段間偶然不慎超速不至於立刻構成違規，後續再注意控制車速即可，但北宜公路彎道多，車輛過彎仍應注意減速。

至於區監測速區段內或附近的測照固定桿是否有所重疊。

新北警強調，區間測速係著重於路段的速度控制，固定桿測速則是點的速度控制，兩者適用的目的不盡相同，例如區間測速的範圍內如有危險彎道，在彎道前設置固定桿測照使車輛能確實在彎道前減速，故仍有設置之必要，兩者並不衝突，區段內同時採區間平均速率取締與傳統固定桿測速取締，如果均超速則以違規較重者舉發（超速較嚴重者），另區間測速路段以外與固定桿測速之舉發，依道路交通管理處罰條例第85條之1規定，違規地點相距6公里或違規時間相隔6分鐘以上或行駛經過一個路口以上之限制。

新北警強調，科技執法的主要目的在於改變駕駛人行為，以更少違規，換得更多的安全，每降低一件死亡交通事故的發生，可以防止至少一個家庭的破碎，亦可減少因事故而造成壅塞的社會成本，維持道路的通行效率，提升交通安全，再者，亦可減少警察執法面臨意外之風險。

(中時 )