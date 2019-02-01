MONCLER天才大廈又有新房客！RichardQuinn、MatthewWilliams將正式入住

2019年02月01日 16:07 中時 陳張眾

MONCLER主席兼CEORemoRuffini。（MONCLER提供）

「羽絨之王」MONCLER的GeniusProject「天才計劃」，是近期時尚界最為創新的舉動之一，為喜新厭舊的「速食」奢侈品消費者們，開出結合線上、線下商業模式及溝通方式的全新菜單。為繼續實踐「一屋·眾聲」概念，品牌今正式宣布，於新的一季將迎來英國新銳設計師RichardQuinn與街頭風格品牌1017ALYX9SM設計師MatthewWilliams入住，為2月20日即將舉辦的米蘭時裝周發表活動暖身。

MONCLER主席兼CEORemoRuffini指出，「天才計劃」代表了一種新的溝通方式和商業模式，它注重當下數字時代消費者的多樣性。他強調：「MonclerGenius是我們呈現給時代的答案，是一場匯聚傑出頭腦的盛宴，是靈感誕生之地。MonclerGenius中的每一位天才各行其道，而當他們聚集在一起時，則合力詮釋著MONCLER的個性。不同的房間容納了不同的構想，他們共同塑造並向世界傳達著盟可睞Moncler的信息。這一切，盡在MonclerGenius大樓。」

預備揭幕的Genius大廈裡，品牌早已備好9個創意房間，除有RichardQuinn與MatthewWilliams外，負責Grenoble系列的SandroMandrino、英國設計師SimoneRocha、CraigGreen、FragmentDesign主理人藤原浩及潮流品牌PalmAngels主理人FrancescoRagazzi依然是樓內熟客。義大利品牌VALENTINO創意總監PierpaoloPiccioli，這回則找來衣索比亞裔名模LiyaKebede聯手，VeronicaLeoni和SergioZambon也將共同為Moncler1952系列掌舵。日本設計師川久保玲的弟子二宮啟，本次則將暫時不會加入。

(中時 )