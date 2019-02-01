驚呆哈佛學者！韓國瑜用這3張圖神解兩岸

2019年02月01日 15:37 中時電子報 王子瑄

韓國瑜圖解兩岸局勢。(圖/本報系資料照)

市長等級第一人 韓國瑜最快4月哈佛演講

橄欖、狗骨頭、鏈球 韓3張圖妙解兩岸

高雄市長韓國瑜日前表示4、5月將赴美國哈佛大學演講，旋即獲得校方證實。韓以新科市長之姿演講哈佛，已創下我國首例。美方學者曾當面邀約，因為他們對韓的竄起充滿好奇，更對韓用3張圖就將1949年來兩岸情勢生動演繹震驚。

哈佛大學費正清中國研究中心主任宋怡明（Michael Szonyi），也在韓國瑜對外宣布後立刻證實消息。哈佛學者不僅對「韓流」崛起好奇，更有意了解韓的兩岸立場。其中，對韓僅以3張簡單的圖，就將1949年來兩岸關係變化解析得老嫗能解稱奇！認為有請韓來演講，為學術人士帶來第一手資料的必要。

韓國瑜在東吳大學英文系畢業後，取得政治大學東亞研究所碩士，本身對兩岸便學有專精。該領域學富五車者不少，但能將糾結複雜、矛盾多變的兩岸情勢，傳遞得老嫗能解，實屬罕見。三張圖分別是「橄欖型」、「狗骨頭型」、「鏈球型」，分別代表著台灣內部對兩岸關係由封閉、開放走向極端對立。

至於立場主張，韓國瑜認為，目前台灣居於「鏈球型」。這代表針鋒相對、衝突增加，非常危險；更意味戰爭可能一觸即發，因此兩岸領導者必須拉回「狗骨頭型」。

韓國瑜此行赴美，除哈佛大學的演講，更將與僑界會面、演說。能否走訪華府或與美方人士會面，則是各界矚目焦點。因此，不少人也將這趟美行，視為韓的「2020美國面試之旅」。

(中時電子報)