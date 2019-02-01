離譜！高雄某飯店過年1晚飆漲590％！網友心寒

圖為高雄火車站附近，多家旅館飯店聚集街景，非當事飯店旅館。（圖/本報資料照，王錦河攝）

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中時電子報
/綜合報導

農曆春節將至，高雄市長韓國瑜這兩天也在各地發紅包，不少北漂也紛紛返鄉過年，許多高雄訂房業者都表示，春節連假房間幾乎快客滿，但有民眾在國外旅遊平台發現，春節期間高雄訂房價格，某飯店竟發生相同房型在初三和開工日初七的房價相差極大，「平日房價只需1680元，初三房價卻飆漲到1萬元，等於是平日房價的590%！」。

高雄市長韓國瑜上任後努力拚經濟，但一些業者顯然有意在新年大發利市，大賺一筆，據《東森財經新聞》報導，高雄鹽埕區的「城市商旅-高雄真愛館」，可住6人的「高級客房─附3張雙人床」房型，平日的房價為4617元，但初三房價同樣也飆漲到一晚高達19950元，約是平日的4.3倍。另外，同樣位於鹽埕區的「翰品酒店高雄」，其「高級套房」房型平日價格是4063元，但初三的房價卻是19411元，更相當於平日房價的4.7倍。

據《蘋果》報導，以知名訂房網站「Booking.com」搜尋2月7日及11日的飯店價格，並設定相同房型、2人入住，竟發現鄰近六合夜市的「奇億大飯店」，其中「4人房-無窗」房型，「平日房價為1680元，但初三房價卻調漲到1萬元，相當於平日房價的590%」。

房價漲幅高達590%的「奇億大飯店」辯稱，「平常只有週末會『些微調高』價格，但遇到重要節日或連假才會以『定價』收費，因此，消費者才會感覺漲幅很大」。

高雄「奇億大飯店」在訂房網站公告的初三房價，竟上漲590%，一晚竟高達1萬元新台幣。（圖／翻攝自Booking.com網站）

但也有其他業者緩頰，表示即便春節期間，高雄房價相對於台灣其他地區還是最便宜，加上韓流效應遊客來高雄的意願大增，也讓春節住房比去年成長2成。「漲幅大是因為先前數月前吸引觀光客，在平日祭出的折扣優惠多，才使得訂房價格在春節漲幅觀感巨大」。

(中時電子報)

高雄「奇億大飯店」在訂房網站公告的平日房價，原一晚僅需新台幣1680元。（圖／翻攝自Booking.com網站）
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高雄「奇億大飯店」目前悄悄將價格調整為6600元。（圖／翻攝自Booking.com網站）
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