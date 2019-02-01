被虧追愛高嘉瑜 鍾小平自曝想帶曖昧的她永浴愛河

2019年02月01日 16:04 中時 柯宗緯

高市觀光局長潘恒旭（左）、台北市議員鍾小平（右）今日帶頭跳愛河。（柯宗緯攝）

勇士們壯膽試跳愛河。（柯宗緯攝）

勇士們壯膽試跳愛河，在LOVE打卡點合影。（柯宗緯攝）

高市觀光局力推愛河產業鏈，今（1）日為2月14日西洋情人節活動暖身試跳愛河，請來台北市議員鍾小平、高市議員蔡金晏、議員邱于軒的丈夫等人帶頭跳，觀光局長潘恒旭也親自上陣，為活動炒熱氣氛，眾人跳完直呼「愛河鹹鹹的！」鍾小平被潘猛虧要不要告白高嘉瑜，竟釣出鍾自爆有對象曖昧ing，想帶她2／14來一起「永浴愛河」。

鍾小平笑說，來之前有問過北市議員王世堅要不要一起來跳愛河，但王推辭說「心中有愛就好」，鍾小平還自爆，確實有曖昧對象，「但跟過生日一樣不能講」，跳愛河前心中有吶喊出名字，希望西洋情人前脫單，再把她帶來！

潘恒旭說，跳愛河是歡樂的事，但要在有救生資源的前提下才能跳，絕不是鼓勵輕生，預告情人節當天有25對情人到場，男方將跳愛河示愛，目前報名已全部額滿，如果反應熱烈也考慮加碼。

邱于軒今天則帶了3個愛的結晶前來為老公打氣，她笑說，從選前到選後，老公力挺到底，讓她感受到滿滿的愛意，內心相當感動，也開玩笑說，打算努力再「做人」，力拚第4胎。

(中時 )