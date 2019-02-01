花蓮縣文化局推動羅浮宮計畫 將建柏拉圖圖書館

花蓮縣文化局江躍辰出示柏拉圖圖書館藍圖，造型別致引人。（范振和攝）

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花蓮縣文化局爭取新建的柏拉圖圖書館，預定地位於文化局「你來廣場」。（范振和攝）

花蓮縣文化局提出「山海薈萃．攜手領航．開創花蓮總圖新紀元」計畫案，爭取到全國最高圖書館3億元改建補助費，未來，花蓮文化園區將設法推動「羅浮宮計畫」，進一步爭取花東基金及各種補助，打造具「花蓮特色、台灣第一」的國際級地標建物。

文化局長江躍辰感恩前局長陳淑美及同仁們共同努力，終獲教育部補助3億元興建花蓮縣圖書總館。他表示，花蓮縣文化建設資源較短缺，老舊文化局圖書館使用至今36餘年，雖經多次補強與修繕，仍因管線老舊及天災影響，導致每年都得不定期休館維修，造成民眾借書不便，書籍管理維護也困擾。

這次教育部提出15億元的競爭型補助計畫，花蓮縣能爭取最高額的3億元預費，相當難得。依教育部頒布的「公共圖書館設立及營運標準」縣級圖書館應有1萬平方公尺以上的樓地板面積，而文化局圖書館樓地板面積只有4200餘平方公尺，不符規定，若要新建1萬平方公尺以上的新圖書總館，恐不足5億元左右，是一大嚴苛挑戰。

江躍辰希望，花蓮有一座比美台中歌劇院或高雄衛武營藝文特區的新穎花蓮圖書總館，未來更將以花蓮文化園區整體考量推動「羅浮宮計畫」，爭取花東基金及各種補助，打造一個具國際水準的亮點建築，讓好山好水好人情的花蓮，擁有國際級嶄新舒適的閱讀空間。

花蓮文化園區的「羅浮宮計畫」分成柏拉圖圖書館、貝多芬音樂中心、達文西美術館三大興建計畫，總經費約24億至30億元。第一個柏拉圖圖書館案，今年規畫，明年移往文化局「你來廣場」新建，預計3年完工；接著，舊圖書館原址就可新建貝多芬音樂中心；而舊演藝廳拆除後，就可執行達文西美術館新建案了。

「如果圖書館、美術館能瀕臨浩瀚的太平洋，大家看書、欣賞各種藝術創作之餘，又能遠眺海景，豈不是一大美事？」江躍辰強調，他會為文化園區大改造，全力以赴，

(中時 )

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