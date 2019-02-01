幫離職學長查個資 偵查佐刑警調任制服警

新北一名偵查佐刑警私下幫離職學長查詢2位民眾個資，除被依個資法判刑3月，並遭改調他地擔任制服警察。(示意圖／來源Pixabay)

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新北市樹林警分局鄭姓偵查佐因積欠萬元賭債，聽信學長游家瑋可為他向債主說情分期付款說詞，私下幫游某查詢2位民眾個資並獲利6000元。鄭姓偵查佐雖在案發後認罪，但新北地院仍依個資法判刑3月，且不得易科罰金，同時遭新北市警局改調他地擔任制服警察。

判決指出，35歲的鄭姓員警在2016年間透過37歲離職警員游家瑋取得網路簽賭球版的網址及帳密，卻在簽賭後積欠了30萬元賭債，還不斷被版主「狗兄」催討，游家瑋獲悉後向鄭員表示，如果鄭男可以為他查詢車籍資料等個資，他就可以向「狗兄」說情讓他可以透過分期付款方式還債。

同年11月間，39歲某徵信公司何姓女經理接到林姓男子委託處理債務，何女透過關係委請游家瑋協助查詢2名債務人的個資，游男隨即請鄭員幫忙查詢，鄭員也在11月8日、11日利用公務電腦查詢後將相關資料抄寫在紙上交給游男，並因此獲利6000元。

事後債務人被林姓債主找上門，還貼上「尋人啟事」傳單討債，懷疑是個資外洩所致。警方獲報後調閱查詢資料後，發現是鄭員所為並將他送辦。

鄭員在檢方訊問時坦承犯行，但辯稱並未從中獲利，並表示游男尚未離職前曾熱心給他許多破案線索，他抱著回報的心態調閱個資給他。

新北地院審理認為，鄭姓員警未能恪遵保密義務及廉潔，依違反《個人資料保護法》判處3月徒刑，且不能易科罰金；認罪的游男、何女則各判刑2月，可易科罰金6萬元，何女因無前科，另判緩刑2年，須保護管束並接受法治教育3場，向公庫支付1萬元。

(中時 )

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