韓當選業績增4成 瑞豐夜市牛排攤商還願免費煮給孤兒吃

2019年02月01日 15:48 中時電子報 邱珮畇

聽著瑞豐夜市攤商訴說不為人知的辛苦一面，周玉琴哭成淚人兒。(取自YouTube)

【完整版】中央繼續搞小動作卡韓？ 小心高雄人翻臉挺他拚2020！2019.01.31《新聞龍捲風》

高雄市長韓國瑜當選後，帶動高雄觀光。選前瑞豐夜市攤商上《中天》節目眉頭深鎖還落淚，昨晚《新聞龍捲風》再度連線瑞豐夜市攤商，老闆娘變的眉開眼笑。有一位牛排攤商老闆選後生意好了約四成，他選前立下心願韓國瑜當選生意好轉的話，就要每月到偏鄉孤兒院免費煎牛牌給小朋友吃，如今他也兌現承諾，並說生意更好的話要去更多次。

高雄市長韓國瑜當選後，各地韓粉兌現選前承諾，湧入高雄觀光幫助高雄發大財!九合一選舉時，原本哭訴租金都快付不出來的高雄瑞豐夜市攤商，現在也迎來滿滿客潮。有網友在「韓國瑜後援會」貼出平日晚間九點瑞豐夜市外圍照，笑說「都怪韓市長！瑞豐夜市，人進的來，擠不進去，高雄都是人！」

昨晚《新聞龍捲風》連線瑞豐夜市酥炸大魷魚老闆娘陳麗敏，主持人戴立綱問，瑞豐夜市韓國瑜上任一個月生意如何?陳麗敏笑稱自己是驕傲的高雄人，並說看看她身後，星期四平常日人這麼多，放寒假(來)的人不會很少。整個選舉後，人潮感覺是有增加的。

戴立綱說，上次上節目眉頭深鎖，現在眉開眼笑。陳麗敏笑回，因為攤商生意有比較好，後天開始要連續假期，過年都沒有停，本來是一、三都休息，過年是完全沒有休息，要連上11天，現在已經在擔心連續11天都沒有休假。

瑞豐夜市人潮進來，錢也進來。陳麗敏說，有的人業績增加兩三成，有的增加一成。她也特別介紹瑞豐夜市一位牛排攤商，選前曾許下心願，如果韓市長當選他生意好轉的話，他每個月都到偏鄉，去孤兒院做免費的，讓小朋友無償吃。現在的情形，他覺得他可以一個月做到兩次。

牛排店老闆也笑瞇瞇的說，現在生意比較好，「多了約三至四成」。陳麗敏大讚牛排店老闆，說在電視上看到很感動，他們帶著廚師跟器具，去孤兒院煮給小朋友吃。牛排店老闆也回，因為偏鄉孤兒院小朋友吃牛排不容易，煮給他們吃，帶給他們愛心，小朋友長大長大也可以回饋社會。

陳麗敏說，老闆說如果生意再更好，一個月去孤兒院做兩次，她也希望老闆生意更好，讓更多偏鄉小朋友受惠。

戴立綱問，之前大家都說高雄夜市到了九點就沒人，現在到了11點還很多人?陳麗敏說，平常日到了11點才人潮減少，星期六到1點人都還蠻多的。

(中時電子報)