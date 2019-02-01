越南麻疹疫情升 赴越前別忘接種MMR疫苗

疾管署提醒，曾於附表時段出入相關場所的民眾，應自主健康管理18天。（疾管署提供）

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赴越旅遊者留意！北部一名30多歲男性，去年12月中旬至越南平陽省工作，23日開始不舒服，後又出疹。29日返國後，因腹瀉難耐就醫，確診為境外移入的麻疹病例。疾管署表示，越南自去年底開始，麻疹疫情上升，去年的病例數為前年10倍以上，提醒民眾如欲赴越，應先行接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。

疾管署副署長羅一鈞表示，越南麻疹疫情主要發生於河內、胡志明市等大城市，及北部山區省份。根據疾管署統計，我國今年累計的8例麻疹病例中，6例為境外移入，感染國家一半為菲律賓，一半為越南。

疾管署表示，已掌握北部個案的23名接觸者，包括機上乘客及機組員，將持續監測至2月16日。另也透過國際衛生條例國家對口單位（IHRNationalFocalPoint）通知相關國家，並要求立榮航空公司進行人員自主健康管理18天。

另有一名中部50多歲、無國內外旅遊史的女性，1月中發病，第4次就醫時才確診為麻疹，其病毒基因型與今年越南境外移入病例相同，感染源尚待釐清。目前衛生單位已掌握80名接觸者，將監測至2月12日。目前2名個案均已出院並解除隔離。

疾管署提醒，曾於附表時段出入相關場所的民眾，應自主健康管理18天，如有發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等麻疹前驅症狀，需戴口罩儘速就醫。

目前為麻疹好發季，羅一鈞提醒民眾按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲、未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。一般民眾如需前往，應於出國前2至4週至旅遊醫學門診，評估是否需接種MMR疫苗，並做好防護措施。返國後如有疑似症狀，應戴口罩儘速就醫，並告知旅遊史。

(中時 )

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