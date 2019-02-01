大排溪水變白濁 居民怒批工廠偷排廢水

2019年02月01日 16:09 中時 林欣儀

又傳不肖工廠偷排廢水！台中市大里區立仁里內一條大排，前天水流突然變成整片混濁的白色，且傳出陣陣疑似鐵鏽般的臭味，居民氣憤、痛批業者太過分，里長鄭伯其立即通報環保稽查人員現場採樣，將進行裁處，也呼籲業者別再危害大家居住的環境。

看著好來社區旁的大排水溝、溝水從原本的清澈變成一片混濁的白色，鄭伯其相當氣憤，他說，近半年來，居民發現每個月約有3、4次排水溝會出現遭汙染情況，時間則不固定，推測是上游工廠偷排廢水，因大排沿線約有數百戶居民，且水流是流入大里溪內，很擔心整條河流都遭到汙染。

鄭伯其說，大排上游設有數家工廠，這家疑似偷排廢水的工廠應是CNC工具機加工廠，地方居民不排斥工廠設廠，但無法接受他們汙染環境，呼籲業者別再心存僥倖，不要再讓傷害發生。

台中市政府環保局稽查人員接獲通報即到現場會勘，當場查獲該工廠在進行機械設備清洗作業，因為沒有妥善收集廢水及廢切削由，才汙染到周邊溝渠、連路面都有白色混濁液體，已進行採樣送驗，將等檢驗結果出爐後依水汙染防治法裁罰3萬至300萬元。

環保局強調，稽查時已要求業者立即停止排放廢水、並須清理受汙染的環境，未來將採取「宣導與稽查並重」的管制方式，盼維護台中市河川水體品質。

(中時 )