賺翻了！勞動基金1月收益1126億創歷史新高

勞小朋友不須擔心，勞動基金1月收益1126億創歷史新高。（資料照／環保署提供）

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勞動部公布的勞動基金去年投資績效，累計虧損726億元；但所轄的勞動基金運用局提前於今（1）日公布1月分投資收益，初步估算達1126億元，創下單月歷史新高，不僅可填補去年整年的虧損，還多出400億元。勞金局副局長劉麗茹表示，去年第4季國際變數太多，1月間轉趨平穩，預估今年仍是起伏震盪的格局，投資效益要看長期，單月盈虧不宜被過度放大。

劉麗茹說，去年第4季陸美貿易紛爭越演越烈，美國總統川普對大陸發動貿易戰，雙方談判僵持不決，還有英國脫歐的衝擊，全球金融市場都受到拖累，10月起就開始不妙，是造成勞動基金虧損的主因。也因此，在連續兩年繳出亮眼的成績單後，勞動基金投報去年由正轉負，累計虧損達726億元、收益率-1.95％。

劉麗茹說，勞動基金是由6個大小不一的基金所組成。據勞動部之前公布的數據，其中勞退新制基金虧損423億元，因投保帳戶有1150萬個之多，平均每人虧損3685元，是2005年實施勞退新制以來最慘，等於過年紅包飛了。舊制勞退基金虧176.2億元居次、收益率-2.15％，勞保基金虧156.5億元、收益率-2.22％。

至於另外幾個較小規模的基金，因不能投資股市，收益仍維持正數。其中就業保險基金收益26.8億元、積欠工資墊償基金2.1億元、職災保護專款盈餘1億元。受衛福部委託的國保基金則虧68.5億元，收益率-2.28％。

勞金局強調，勞動基金攸關勞工退休保障，投資策略以追求長期穩健績效為目標，從未護盤，也不可能像一般投資頻繁進出市場，短期難免出現帳面虧損。而去年10月全球股市下跌7.4％、台股更下跌10.94％，但到了今年1月分，初估已經全部補回來。且勞動基金10年平均收益率仍有3.31％，累積已賺進7906億元。

(中時 )

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