川普會劉鶴爆一句話 外媒：給陸送大禮

2019年02月01日 16:03 中時電子報 馮英志

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴時，讚中美貿易談判有所進展，並有意親自與中國大陸國家主席習近平會面，才能敲定最終貿易協定。但外媒指出，如此說法讓中方在下輪談判時不必再對美方讓步，根本是送了大禮。

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團，稱貿易談判大幅進展，但3月1日的「硬期限」仍存在。

根據路透社分析，川普在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴期間表示，他樂觀認為全球兩大經濟體有望達成「歷來最大協議」。川普說，雖然中美在某些方面仍有歧見，但我認為我們會達成協議，「我認為，習主席和我見面後，一切都將達成共識」。

但分析認為，川普聲言要與習近平親自見面，等於向北京透露他十分希望達成協議，可能令白宮強硬派談判員為難，暗指主張對中強硬的美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）仍必須依急欲達成協定川普所指定的方針進行談判。分析認為，若川普讓萊特希澤繼續主導與中方的談判，將可以迫使中方作出更大讓步。

除了美中現階段尚未達成共識之外，美方談判成員意見也不一致。萊特海澤主張中國大陸必須建立實施經濟體制改革與檢核機制，方可去除關稅施壓，但溫和派美財長梅努欽（Steven Mnuchin）主張應給中國大陸時間改革，再逐漸減少關稅。但最大變數仍是因爭取圍牆預算但遭民主黨逼退讓、必須要在外交與經貿領域扳回一城方可贏回政治資本的川普，亟欲與中國大陸達成協定；如此，中方恐以拖待變，逼想達成協定的川普退讓。

雖目前雙方尚未宣布「川習會」具體計畫，但已確定萊特海澤和財政部長梅努欽將於農曆年後的2月中旬率領美方談判代表團前往北京，進行新一輪談判。

(中時電子報)