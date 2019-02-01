川普會劉鶴爆一句話 外媒：給陸送大禮

美國總統川普表示有意親自與中國大陸國家主席習近平會面才能敲定最終貿易協定，但分析認為這句話送了中方大禮。（美聯社）

友善列印
中時電子報

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴時，讚中美貿易談判有所進展，並有意親自與中國大陸國家主席習近平會面，才能敲定最終貿易協定。但外媒指出，如此說法讓中方在下輪談判時不必再對美方讓步，根本是送了大禮。

美國總統川普31日接見中國大陸國務院副總理劉鶴與大陸貿易代表團，稱貿易談判大幅進展，但3月1日的「硬期限」仍存在。

根據路透社分析，川普在白宮會晤中國國務院副總理劉鶴期間表示，他樂觀認為全球兩大經濟體有望達成「歷來最大協議」。川普說，雖然中美在某些方面仍有歧見，但我認為我們會達成協議，「我認為，習主席和我見面後，一切都將達成共識」。

但分析認為，川普聲言要與習近平親自見面，等於向北京透露他十分希望達成協議，可能令白宮強硬派談判員為難，暗指主張對中強硬的美方貿易談判代表萊特海澤（Robert Lighthizer）仍必須依急欲達成協定川普所指定的方針進行談判。分析認為，若川普讓萊特希澤繼續主導與中方的談判，將可以迫使中方作出更大讓步。

除了美中現階段尚未達成共識之外，美方談判成員意見也不一致。萊特海澤主張中國大陸必須建立實施經濟體制改革與檢核機制，方可去除關稅施壓，但溫和派美財長梅努欽（Steven Mnuchin）主張應給中國大陸時間改革，再逐漸減少關稅。但最大變數仍是因爭取圍牆預算但遭民主黨逼退讓、必須要在外交與經貿領域扳回一城方可贏回政治資本的川普，亟欲與中國大陸達成協定；如此，中方恐以拖待變，逼想達成協定的川普退讓。

雖目前雙方尚未宣布「川習會」具體計畫，但已確定萊特海澤和財政部長梅努欽將於農曆年後的2月中旬率領美方談判代表團前往北京，進行新一輪談判。

(中時電子報)

文章來源：Trump to meet with China's Xi to try to seal trade deal, progress reported

韓美高官將會共商朝美談判

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。