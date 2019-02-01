豬年住飯店看豬雕刻 台南晶英酒店抽籤送仿山豬巧克力

民眾與山豬雕刻品打卡合照，就有機會獲贈仿藝術製成的山豬巧克力。（程炳璋攝）

友善列印
中時
業者仿藝術品製成的山豬巧克力維妙維肖。（程炳璋攝）

豬年到處都營造豬意象，台南市一家5星級飯店透過企業引薦，1日起在飯店內呈列排灣族藝術家巴豪嵐‧吉嵐打造的近50隻山豬雕刻，業者仿藝術品外型，用3D列印科技製作出10隻巧克力山豬，與原作維妙維肖，要抽籤送給與雕刻拍照在IG打卡的民眾，讓民眾可以欣賞藝術，還可以「吃掉」藝術。

台南晶英酒店1日起在飯店各處展出近50隻山豬藝術品，這些作品來自排灣族藝術家巴豪嵐‧吉嵐之手，當初一共作出101隻，原本只是要放在工地當作房屋建案擺設的促銷品，但因藝術感十足，變成收藏品，多次參加國際博覽會，並曾在101大樓內展覽。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，透過成美社會企業的介紹，得知這位用作品關注原住民生活的巴豪嵐‧吉嵐，他的作品第一站在台南晶英酒店展覽，接著轉往台北晶英酒店，再到太魯閣晶英酒店連續3站巡迴。

台南晶英酒店大廳擺放青銅材質的5隻山豬，其中3隻代表阿嬤照顧孫子、孫女，見到久未回家的父母，感到陌生，作品反應原住民家庭常見的隔代教養問題。

業者為了讓民眾更了解作品，以3D列印方式仿藝術品作成可以吃的巧克力，民眾拍照打卡上傳Instagram社群平台，註明「小山豬壯遊寶島」、「台南晶英酒店」，業者就抽出10位民眾，贈送這款藝術品巧克力，讓民眾「看藝術、吃藝術」。

(中時 )

廉航日亞航首次抵台 載客率逾9成… 溪頭妖怪村「蘿西家族」進駐南投…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。