豬年住飯店看豬雕刻 台南晶英酒店抽籤送仿山豬巧克力

2019年02月01日 16:07 中時 程炳璋

業者仿藝術品製成的山豬巧克力維妙維肖。（程炳璋攝）

豬年到處都營造豬意象，台南市一家5星級飯店透過企業引薦，1日起在飯店內呈列排灣族藝術家巴豪嵐‧吉嵐打造的近50隻山豬雕刻，業者仿藝術品外型，用3D列印科技製作出10隻巧克力山豬，與原作維妙維肖，要抽籤送給與雕刻拍照在IG打卡的民眾，讓民眾可以欣賞藝術，還可以「吃掉」藝術。

台南晶英酒店1日起在飯店各處展出近50隻山豬藝術品，這些作品來自排灣族藝術家巴豪嵐‧吉嵐之手，當初一共作出101隻，原本只是要放在工地當作房屋建案擺設的促銷品，但因藝術感十足，變成收藏品，多次參加國際博覽會，並曾在101大樓內展覽。

台南晶英酒店總經理李靖文表示，透過成美社會企業的介紹，得知這位用作品關注原住民生活的巴豪嵐‧吉嵐，他的作品第一站在台南晶英酒店展覽，接著轉往台北晶英酒店，再到太魯閣晶英酒店連續3站巡迴。

台南晶英酒店大廳擺放青銅材質的5隻山豬，其中3隻代表阿嬤照顧孫子、孫女，見到久未回家的父母，感到陌生，作品反應原住民家庭常見的隔代教養問題。

業者為了讓民眾更了解作品，以3D列印方式仿藝術品作成可以吃的巧克力，民眾拍照打卡上傳Instagram社群平台，註明「小山豬壯遊寶島」、「台南晶英酒店」，業者就抽出10位民眾，贈送這款藝術品巧克力，讓民眾「看藝術、吃藝術」。

(中時 )