中市永福派出所落成啟用 盧秀燕：加強治安公安讓市民安心

2019年02月01日 16:09 中時 盧金足

台中市長盧秀燕對永福派出所落成啟用，期勉加強治安公安讓市民安心。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕強調，台中已成為台灣第二大城，治安特別重要，未來4年市府將更加重視警察權益及配備。（盧金足攝）

台中市府警察局今日舉辦永福派出所辦公廳舍新建工程落成啟用典禮，由台中市長盧秀燕、副市長陳子敬等人出席啟用典禮，提供市民更好的警政服務。（盧金足攝）

台中市新建永福派出所地處西屯區國安二路，主體外觀配合當地地形特色。（盧金足攝）

台中市政府警察局第六分局永福派出所舊有租用廳舍位於西屯區福科路，隨經濟發展及轄區人口增加，空間不敷使用，為改善員警工作及民眾洽公環境，市府編列預算在西屯區國安二路新建廳舍，1日落成啟用。市長盧秀燕表示，台中已成為台灣第二大城，治安特別重要，未來4年市府將更加重視警察權益及配備，並加強治安公安，讓市民安心。

市府警察局今日舉辦永福派出所辦公廳舍新建工程落成啟用典禮，由盧秀燕、副市長陳子敬、立法委員張廖萬堅、市議員黃馨慧、張廖乃綸、楊正中、林祈烽、警察局長楊源明、新聞局長吳皇昇等人共同剪綵，提供市民更好的警政服務。

盧秀燕指出，永福派出所舊有廳舍是租用的，為提供警察團隊更好辦公場所，市府自2013年開始編列經費興建，歷經三任市長，現在終於完工落成，未來市府也會努力強化警察配備及福利，加強台中市治安及公安，讓市民住得更安心。

警察局表示，第六分局永福派出所2008年6月1日自協和派出所管轄的永安里、福安里、福雅里、福林里及林厝里移撥成立，並在福科路租用民宅做為辦公處所使用，因舊有租用廳舍空間不敷使用，在各級民意代表及地方仕紳積極爭取下，加上市議會的支持，市府自2013年起逐年編列預算興建。

新建永福派出所地處西屯區國安二路，主體外觀配合當地地形特色，採用長條弧形米粒設計，源於「福字飽食也」概念

，有著「傳承」及「守護」意味，建築設計高挑；另派出所門前設計1座花崗石公共藝術作品「守護」，彰顯警察犧牲奉獻與默默付出的服務精神。

(中時 )