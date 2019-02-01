戊戌豬年的十二生肖運勢？易經專家報你知！

2019年02月01日 16:10 中時電子報 綜合報導

新的一年到來，你一定會對自己的新年運勢感到好奇，過去一年不管過得好與壞，只管向前看、繼續努力準沒錯。現在就由開掛建議最中肯的易經老師鄭光明，用他的專業「易經」解析十二生肖在豬年的卦象運勢！

<生肖鼠>

（上半年：水澤節卦）凡事要懂得節制欲望。有些事非能力所及，若自己已無法負荷，就要適可而止，以免做不到再失信反而傷害更大。

（下半年：地風升卦）有機會加薪、提升收益，職位有機會更上層樓。但好運氣也需各方貴人及實力做後盾，機會是青睞有準備的人。

<生肖牛>

（上半年：水地比卦）貴人互助的上半年，運勢由逆轉順，注意多散發熱情，多聽建議，所有事情都會有意想不到的發展。不管誰幫誰，記得別過河拆橋。

（下半年：火天大有卦）上半年混沌不明的事，下半年將看到實質進度且大有收穫。辛勤耕耘有了顯著回報，只要好好專心努力執行，將大有可為。

<生肖虎>

（上半年：澤地萃卦）不管是天時地利或人和來到你面前，要立即把握，契機稍縱即逝，該行動就要趕快行動。只要你能掌握關鍵，事情就已先成功一半。

（下半年：離為火卦）正在進行之事萬不可鬆懈或停下來，要一鼓作氣，不然會後勁無力。記得持續維持你的熱情，別讓人以為你只有三分鐘熱度，要堅持下去。

<生肖兔>

（上半年：地天泰卦）否極泰來，不順暢漸漸遠離，唯成就來時較難接納其他想法。試著敞開心胸，廣納建言，換個角度看事情，會有意想不到的收穫。

（下半年：風水渙卦）不是完全照你的方法做，事情才會盡善盡美。擇善固執與偏執我執是兩回事，有時試試別人的劇本，說不定反而更容易達到目標。

<生肖龍>

（上半年：火山旅卦）有機會往外跑去拓展視野，差旅機會增加。雖有些行程或安排你不是很喜歡，就看你用何種心態來面對。不妨把握學習機會。

（下半年：山天大畜卦）攬人才、籠人心、辦大事及充電的好時機，能量蓄積得差不多，就可以準備衝了。先前準備想做什麼，這半年將是行動良時。

<生肖蛇>

（上半年：艮為山卦）有些時候是該固守自己的原則，但沒必要的固執大可不必。原本看似不錯的事或計劃嘎然停止，宜速找原因，審慎溝通，必有突破。

（下半年：震為雷卦）對於某些不熟悉、沒遇過或沒讓你掌控的事產生不安，但其實狀況沒你想像中糟。大方些或坦然點，事情反而更容易解決或完成。

<生肖馬>

（上半年：乾為天卦）該衝就衝，切莫懷疑；當做則做，別再猶豫。行動的最佳契機來臨，機會可是不等人的。該你的，就趕緊下定決心，just do it！

（下半年：澤山咸卦）一種被支持，同一陣線的認同感在這半年愈來愈強烈，讓你感到幸運幸福。只要記得別太固執，有共識就能成事。

<生肖羊>

（上半年：地水師卦）很多事都已接近完成或準備好的階段，一向慎重及面面兼顧的你，再三確認若一切都已ready，就別再擔心猶豫，好好打好這一戰吧！

（下半年：澤風大過卦）過與不及都不好，太過操勞讓身體出現警訊。該放手休息就不要太勞累，對別人也不要太苛求，拿捏好輕重，一切恰到好處就好。

<生肖猴>

（上半年：火水未濟卦）面對一個新階段的開始，難免有種不確定性及不安，但只要跨出就能有進度。鼓起勇氣，大膽前行，你才會因此有所突破。

（下半年：雷風恆卦）辛苦一段時間的事，下半年將陸續看到成果，感覺不錯。記得，別老是把「忙死」、「累死」、「爆肝」這類的詞掛在嘴邊，要正向一點。

<生肖雞>

（上半年：水山蹇卦）或許是急於表現，太急的結果就是讓自己陷入一個進退兩難的狀態。不妨請教你的貴人或好夥伴，商議良方，冷靜必可脫困。

（下半年：雷地豫卦）先前擬定的計畫現在看來覺得非常符合現況。恭喜你當時就很有遠見地擬好它，現階段是時候付出行動執行了，必有收穫。

<生肖狗>

（上半年：雷澤歸妹卦）對於有些事你不想按牌理出牌，雖是革故創新，但也要先探詢一下大家的意見多做溝通，上半年宜採取保守作法為宜。

（下半年：山火賁卦）下半年需要自我充實及多加學習，才不會在某些事上覺得左支右絀。此外，累積經驗也很重要，如此才能看清時勢，做出正確判斷。

<生肖豬>

（上半年：天雷無妄卦）有些事既然決定怎麼做也已做了，就別再去想或懊悔。如果做錯，就快補救；如果沒錯，少聽流言蜚語，以免多受影響。

（下半年：雷火豐卦）有付出才有獲得，上半年的辛勤付出，將換來下半年的豐盛收穫。一切看你先前如何經營或借重經驗，決定你下半年能有多少成果。

鄭光明小檔案

曾任廣播主持人十年，以及廣播廣告及電視節目幕後配音，目前以現代化易經理論結合互動，講授「易經系列課程」，每週固定撰寫「易經十二星座運勢建議」。授課風格結合「廣播+主持」資歷，活潑風趣、聲調生動又能切中要點。

現任：

◎光明鼎易經轉運棧-顧問教練及講師

◎社團法人中華職能開發策進會講師

◎基隆專業職能培訓工會理事及講師

經歷：

◎正向人生企管顧問公司學務長/講師

◎實踐家教育公共事務部經理/講師

◎實踐家教育媒體公關/活動企劃經理

◎DISC課程台灣區講師

◎好事聯播網港都電台節目主持人

◎現代化易經占卜資歷及經驗17年

(中時電子報)