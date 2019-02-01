浩角翔起教你每天動5招 三分鐘暖身又暖心

2019年02月01日 16:14 中時電子報 黃邱倫

體育署與董氏基金會合作推出「樂動紓壓5招」，浩角翔起強力推薦，寒假期間如果遇上寒流或下雨天，除了從事靜態活動，還可以選擇和孩子在家中一起透過5招禦寒術－好直拳、直角踢、降服掌、起天指、大掌樂，快速達到暖身又暖心的效果。

為期23天的寒假到來，許多父母可能已經幫孩子安排好才藝班、體驗營、短期旅遊、拜訪親友等滿滿行程，卻可能忽略安排維持孩子身心健康最重要的「運動」，當心身體活動量減低，可能影響學童的情緒、睡眠及飲食。

不少研究指出，運動時間與強度不一定要很長、很強才會有效，只要正確增加身體活動量，就能提升正向情緒。根據康乃狄克大學發表於《健康心理學期刊》的研究發現，長時間久坐可能造成較低的主觀幸福感及較高憂鬱情緒風險。

因此教育部體育署與董氏基金會合作，設計「樂動紓壓5招」，並邀請浩角翔起拍攝影片教學，五招包括輕微跳動出拳、側踢、全身性快速跑動跳躍，讓身體漸進式達到心率提升及全身伸展，不到三分鐘就有效達到運動效果，特別適合學童於寒假期間應用，不論在室內室外，每天跳一跳就能維持身體活動量，董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨也建議，農曆新年拜訪親戚圍爐談天之餘，也可以邀親友一起跳「樂動紓壓5招」讓幸福感加倍。

拍攝「樂動紓壓5招」擔任教學推廣大使的浩角翔起本身也都是運動愛好者，現在他們都身為人父，也很重視孩子的身心健康，尤其是孩子運動習慣的養成，他們分享增加身體活動量又可以促進親子間關係的秘訣「全家一起去運動」，建議父母平日飯後可以帶孩子去戶外運動，假日則可帶孩子去公園騎車、戶外踢球，呼籲家長們不論平假日一起將運動融入家庭的日常。

若要鼓勵孩子建立運動紓壓習慣，放寒假也要維持規律運動習慣，可參考教育部體育署及董氏基金會推出的「樂動150，樂此不疲」運動紓壓宣導方案，及浩角翔起代言拍攝的「樂動紓壓5招」宣傳暨教學影片，進一步訊息可上活動官網(www.run99.org)查詢！

(中時電子報)