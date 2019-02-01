溪頭妖怪村「蘿西家族」進駐南投稅務出張所

2019年02月01日 16:43 中時 廖志晃

2樓兒童遊戲場，最適合親子同樂。（廖志晃攝）

春節旅遊最新景點就在南投市！溪頭妖怪村所屬的「蘿西家族」，1日進駐有「小白宮」之稱的南投稅務出張所，成為觀光新地標！南投縣長林明溱表示，「蘿西家族」在新春期間可以結合南投市的沙雕、燈會及花海旅遊路線，未來將成觀光新亮點，再現百年風華！

蘿西家族進駐稅務出張所，1日開始試營運，由林明溱、妖怪村主題飯店總經理林志穎、文化局長林榮森、觀光處長王源鍾、南投市長宋懷琳、妖怪村設計總監曾俊琳等人見證下開張；同時開啟早年的古井「奇井再現」。

南投稅務出張所是目前南投縣內僅存的日據時代官署，也是早期政治核心所在地，經過文化局整修後，縣府以ROT方式委外經營，經過6次招商，最後由著名的溪頭妖怪村主題飯店接手經營。

林志穎表示，南投市最重要的河川就是貓羅溪，巧的是，妖怪村原本就有1隻吉祥物「蘿西貓」，因而以此命名；最初提出的規畫案經費預估600多萬元，但迄今已投資2000萬元！希望蘿西家族進駐後，能夠吸引國內外的遊客，到南投市輕旅行，體驗豐富的人文風情，品嘗意麵、肉圓等在地美食。

蘿西家族在試營運期間，推出冰淇淋、飲品，一口紅、洛神花等在地點心，還有琳瑯滿目的文創商品，2樓規畫充滿上海灘十里洋場風情的咖啡座，及兒童專屬遊戲場；4月正式開幕後將再加入熱食餐飲，與南投市商家一起爭取國民旅遊、境外旅客到訪。

蘿西家族將提供3個霸王停車位，讓民眾全年免費停車，另有10個霸王杯可以全年免費暢飲各種飲料，春節連假期間，南投市民在臉書蘿西活動頁片PO蘿西照片打卡，同時tag3位朋友，並公開分享於個人臉書頁面，就有機會參加擲骰子競取霸王車位及霸王杯，兩項霸王得主都可獲整年購物9折優惠，以及蘿西主廚特製專屬生日蛋糕！

(中時 )

溪頭妖怪村「蘿西家族」，1日進駐南投稅務出張所。（廖志晃攝）

蘿西家族2樓咖啡雅座，富麗堂皇！（廖志晃）

蘿西家族推出琳瑯滿目的文創商品。（廖志晃）

蘿西家族文創商品，展現創意與趣味。（廖志晃攝）

蘿西家族推出的冰淇淋令人垂涎，吸引民眾目光。（廖志晃攝）