接見AIT處長酈英傑 蘇揆提台美閣員互訪

2019年02月01日 16:35 中時 張理國

行政院長蘇貞昌下午接見美國在台協會AIT處長酈英傑WilliamBrentChristensen，蘇揆表示，台美關係好還要更好，希望AIT協助推動台美閣員互訪；在新的一年洽簽台美自由貿易協定；台灣也將扮演印太地區和平締造者及貢獻者的角色，繼續深化與美國的實質關係。

蘇揆致詞時推崇酈英傑外交資歷豐富，十分熟悉台美關係跟兩岸情勢，感謝酈去年抵任後，不遺餘力推動雙方交流跟合作，也期待台美關係在新的一年再創更好成績，蘇揆說，今年是台灣關係法立法四十週年，台灣關係法是台美關係重要的基礎，過去四十年來，對穩定台海情勢促進國家安全，經濟跟社會發展，都具有重要意涵，現在台美關係處於最佳狀態，雙方互信持續深化。

蘇揆也說，為彰顯台灣關係法對台美緊密伙伴關係以及台海安全和平的重要性，外交部規劃辦理多項紀念活動，今年全年將以台美恆久伙伴為主軸，在台美兩地舉辦一系列活動。包括與台美重要的智庫舉辦研討會，討論台美關係及在印太戰略的角色，還製作影音短片，相信能讓雙方人民更了解台灣與美國在政治、安全、經濟社會等各面向的緊密交流與友好情。

蘇揆並表示，「台美關係好還要更好」，台灣積極在印太區域中扮演有建設性的角色，也繼續推動經濟更自由開放，美國智庫傳統基金會的創辦人佛納博士，也在本週專程來台，發表年度經濟自由度報告，很高興台灣今年的排名挺進全球第十名，亞洲排名第五，顯示台灣推動經濟自由的成果，是美國進一步深化雙邊經貿關係的理想夥伴。

蘇揆話鋒一轉，提及AIT將今年定為美台旅行年，希望見到更多台美交流互訪，蘇揆說，他第一次去美國時，就是應國務院邀請，有機會進一步了解台美關係的重要性，至今印象深刻，期待AIT除推動民間交流，也能助台灣進行台美閣員互訪，共同彰顯台美關係密切友好。

此外，蘇揆也說，新的一年他對台美關係也有新的展望，他希望持續深化台美安全合作，共同面對區域挑戰，也希望美國政府持續支持台灣有意益的參與國際組織，台灣也將扮演印太地區和平締造者及貢獻者的角色，繼續深化與美國的實質關係。

蘇揆說，過去他當民進黨主席時，和酈就有多次見面，美國在台協會是依據台灣關係法設立，今年也是AIT40歲生日，還有AIT內湖新館落成，更象徵台美歷久彌新的友。希望雙方在既有合作互信的基礎上，繼續深化台美夥伴關係。

酈英傑在會前致詞時則說，台美友誼對他來說意義非凡，這是他第四次在台灣定居，第三次被派駐在美國在台協會工作，在七年半中，他親身見證台灣在政治和經濟發展上有長足進步，台美合作的深度及廣度也有大幅提升；台美關係是一段關於友誼、進步、夥伴關係與和平的故事，所有人都是故事中的一環，他深感榮幸有機會協助台美關係韓下一個里程碑邁進，一同展開下一個精彩的40年。

酈英傑也說，為慶祝AIT40週年，已將今年訂定「美台旅遊年」，今年會與觀光局共同合作舉辦活動，推廣台美雙向旅行。

(中時 )