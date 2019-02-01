慰勉海巡隊「守護滷肉飯」辛勞　蔡英文致贈加菜金

2019年02月01日 16:32 中時 張穎齊

蔡英文總統今（1）日下午前往澳底漁港安檢所，發放春節加菜金紅包，慰勉海巡弟兄。（張穎齊攝）

蔡英文總統今（1）日下午前往澳底漁港安檢所，發放春節加菜金紅包，慰勉海巡隊，與海巡弟兄合影。（張穎齊攝）

蔡英文總統今（1）日下午前往澳底漁港安檢所打趣地說，致贈加菜金可以讓海巡隊不用天天吃滷肉飯，在春節能有不一樣的餐點變化。（張穎齊攝）

蔡英文總統今（1）日下午前往三貂角燈塔，玩起多媒體互動遊戲，並透過「數位留影明信片」拍下與燈塔的合影。（張穎齊攝）

蔡英文總統今（1）日下午前往三貂角燈塔慰勉執勤人員，並向媒體揮手致意。（張穎齊攝）

海洋委員會1月28日在臉書PO出一篇「海巡隊長之無限之戰，為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」的圖文，引發網友瘋傳，截至1日已吸引破5000的分享數，及破2萬3000個讚。（翻攝自海洋委員會臉書）

蔡英文總統今（1）日下午先後到新北市貢寮區的三貂角燈塔及澳底漁港安檢所進行慰勉，蔡在現場發放春節加菜金紅包給航港局及海巡人員，並於致詞時表示，海洋委員會在臉書上PO出要守護滷肉飯，她此次致贈加菜金是希望海巡隊在阻絕豬瘟的同時，可以不用天天吃滷肉飯，大家在春節也能有變化的餐點，繼續加把勁努力。

海洋委員會1月28日在臉書PO出一篇「海巡隊長之無限之戰，為了滷肉飯，我可以跟你耗一整天」的圖文，引發網友瘋傳，截至1日已吸引破5000的分享數，及破2萬3000個讚，引發蔡英文的關注。

「海巡隊很帥！」蔡英文在澳底漁港安檢所致詞時表示，平常人大概沒怎麼關心到海巡弟兄，但臉書上那張照片很帥，工作服裝也好帥，如今按讚破2萬，顯示大家肯定海巡隊在維護海域的辛勞付出。

海巡隊長在臉書上說要「守護滷肉飯」，蔡英文笑說「也不用天天吃滷肉飯！」，此次替執勤人員準備加菜金，希望大家在年節期間能夠感受新春佳節氣氛，加個菜，意思一下，望執勤的海巡隊員更有感，同時也別忘了打給家人報平安、講講話。

蔡英文強調，非洲豬瘟不只是傳染病的問題，更是牽涉到國安以及2000億養豬業產值的經濟問題，希望海巡弟兄加把勁，全力將豬瘟隔絕境外，並保護國人以及產業的安全。

此外，蔡英文在三貂角燈塔慰勉航港局的執勤人員時，除了聽取燈塔介紹外，還玩起多媒體互動遊戲，並透過「數位留影明信片」拍下與燈塔的合影，隨後走上燈塔2樓，欣賞海角風光，向媒體微笑揮手，隨後離去。

(中時 )