動物米其林餐廳慶豬年！無尾熊大啖新鮮尤加利葉

2019年02月01日 16:23 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

再過幾天就是農曆春節了，免不了要圍爐吃好料！動物也不例外，呼應年節氛圍，台北市立動物園為動物們上菜囉！今年最夯的年菜，就是用自製肥料、自家栽種、無毒、健康的永續食材，看駱駝、無尾熊、羊駝、河馬、大貓熊、黑冠松鼠猴、非洲象等饕客，個個吃得津津有味，就知道今年的年菜評價，至少有滿滿的三顆星。

動物米其林餐廳著重的並不是烹調技術，而是食材的天然品質（家驢）。（台北市立動物園提供）

自己吃的菜自己種，動物們也「懂得」遵循這個概念，在台灣動物區的黑熊戶外活動場，可以看到2顆已經結果累累的木瓜樹。保育員表示，這可是黑熊自己種的，但是黑熊怎麼會種樹？原來黑熊享用保育員提供的木瓜後，排便時順便播種「施肥」，而且在果實還沒成熟以前，絕不會輕易毀損果樹，牠們會運用靈敏的嗅覺，等待果實成熟最美味的那一刻，再快樂享用「循環經濟」的成果。

動物園同仁利用動物排遺，製作糞便堆肥來栽種蔬果。（台北市立動物園提供）

健康的食材就是自己栽種的作物，除了經由動物排便播種，幫助種子成長茁壯，動物園同仁更利用動物排遺，製作糞便堆肥來栽種蔬果。園區內2千多隻動物，每日製造約2公噸糞便，動物園多年來經過不斷的研究與開發，將這些廢棄物轉換成可以循環再利用的永續能量。

專為無尾熊栽種的各種尤加利樹。（台北市立動物園提供）

近年增加動物吃剩的植物枝條及園區內的落葉，每年調製300公噸的有機質堆肥。這些營養、健康、無毒的「黑金」，就是動物米其林頂級餐廳食材的秘密武器。

非洲區及動物綠籬改種狼尾草，新鮮現採河馬最愛吃。（台北市立動物園提供）

動物米其林餐廳著著重食材天然品質，專為無尾熊及大貓熊栽種的各種尤加利樹和竹子，非洲區及動物綠籬改種狼尾草，多處小花園造景搭配季節及動物食性，種植萵苣、芹菜、玉米、美式生菜、紅鳳菜、地瓜葉等等，以「在地生產、吃在當季」等低碳作為，達成有機廢棄物「零運出」及「100%循環再利用」，降低動物排泄物對環境生態的衝擊，減緩氣候變遷，減輕地球負擔。看動物們總是開心將食物吃光光，就是對動物米其林餐廳的最佳肯定。

(中時電子報)

台北市立動物園為動物們上菜囉！今年最夯的年菜，就是用自製肥料、自家栽種、無毒、健康的永續食材。（台北市立動物園提供）