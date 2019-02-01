擺脫大掃除痠痛 肩頸運動讓您過好年

2019年02月01日 16:54 中時電子報 黃邱倫

側腰伸展，此動作會伸展側腰經常痠痛的肌肉，需雙腳盤腿，將右手往左邊膝蓋延伸，延伸至有被拉長的感覺，約20秒後換邊。(壢新醫院提供)

農曆春節期間，民眾趕著大掃除、辦年貨，或是舟車往返勞頓，而有失眠、焦躁、肌肉緊繃或痠痛等情況，除了是過度勞動造成，也可能已罹患「年前焦慮症」而不自知！桃園市壢新醫院聯新運動醫學中心主任林頌凱指出，只要適當調整處置，維持正確動作姿勢，這些症狀其實都可以預防或緩解，開開心心過好年。

過年期間長時間坐著看電視，屁股愈來愈大，利用膝蓋微彎，把背伸直，屁股往後推一點點，想像屁股後方有一條椅子然後坐下去，然後屁股往前推，完成整個動作。(壢新醫院提供)

過年開車過久有水腫問題，可以輕動腳掌，就像打拍子，跟著呼吸節奏，幫助血液不要累積在腳部，10-30下就會有顯著效果。(壢新醫院提供)

林頌凱主任多次擔任奧運與職棒Lamigo隨隊隊醫，帶領聯新運動醫學中心，將照護國家選手的專業技術，運用到運動醫學中心的門診，讓民眾也能擁有「國手級」的醫療服務。

膝蓋環繞運動，身體保持弓箭步，身體挺直，眼睛看正前方，別讓腳掌離地，將前腿膝蓋以順時鐘方向畫園，約5-10次然後換腳，有助於久坐或是減緩退化性關節炎患者的疼痛。(壢新醫院提供)

林頌凱說，每逢春節，為人父母為迎接子女返鄉團圓，或讓親友拜年賓至如歸，無不費盡心思辦年貨或大清掃；為人媳婦需和親戚送往迎來，大費周章採買伴手禮或下廚料理。林頌凱說，過年的奔波忙碌，身心承受不少壓力，因此除了單純的疲勞，還可能罹患「年前焦慮症」，容易有肌肉痠痛、睡眠不足、睡不著等狀況。

林頌凱指出，「年前焦慮症」主要是交感神經失調引起，預防與治療建議採「多管齊下」的方式，例如將待辦事項列成清單計畫，按步就班逐一完成，減輕焦急或無所適從。肌肉痠痛可以熱敷與按摩，緩解不適；睡前洗熱水澡、喝熱牛奶，幫助睡眠，讓身體充分休息。

壢新醫院聯新運動醫學中心為全國第一個整合性運動醫學中心，團隊擁有專業醫師群、運動傷害防護員、物理治療師。可以針對民眾運動傷害與運動訓練，進行量身訂做。透過最新體適能儀器設備，採中醫、西醫整合模式，結合運動訓練、運動傷害防護、營養、心理、中醫體質保健等，提供全方位健康醫療服務。

林頌凱表示，年終大掃除最容易造成肩頸、手腕手肘、下背部三個部位的運動傷害，建議把握「重物不過腰」、「輕物不過肩」的原則，並且「量力而為」。長時間重複動作（如擦桌椅、拖地板）、突然用猛力（如搬動大型傢俱）或姿勢性的動作（如仰頭或高舉手臂擦洗抽油煙機或天花板），都可能造成肌腱或肌肉的過度使用與拉傷。他建議，掃除前後進行運動伸展，可避免或緩解不適；如果已不慎拉傷，可以針對患處進行冰敷，隔天再熱敷按摩。

如果民眾在年後痠痛問題仍無法改善，也可至聯新運動醫學中心尋求協助。中心採採一對一服務，透過高科技儀器或專業設備，進行精準檢測，以及提供客製化諮詢、訓練或治療。不論是老年人、骨質疏鬆、慢性病、疾病、開刀術後、運動傷害，身體慢性酸痛等問題，都可以獲得完整的解決方案。

(中時電子報)