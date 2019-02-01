NikeKicksLoungeX信義A11開幕AirMax720首賣

2019年02月01日 16:30 中時 吳奕萱

AirMax720搶先發售。（品牌提供）

藝人李佳穎搶先體驗。（品牌提供）

NikeKicksLoungeX信義A11於今（2月1日）在新光三越台北信義新天地A11一樓正式開幕，全新的店型顛覆現有的運動品牌零售空間概念，以NikeAirMax球鞋點題，融合循環設計與永續創新概念，為球鞋愛好者提供獨特的SneakerJourney體驗。

此外，為日常穿搭設計打造的全新AirMax720，也於今開幕當日，在NikeKicksloungeX信義A11首賣。該店型自籌備之初，品牌便特別向全台灣的球鞋愛好者募集超過250雙球鞋，以專業技術將舊鞋解構再製，化為這家店的空間設計元素，並在店外立面櫥窗內，收藏展示募集而來的鞋款，不僅達到循環利用，也連結球鞋愛好者，讓球鞋換個方式持續展延美好記憶，成為獨特的球鞋體驗。

代表NikeAir創新里程碑的NikeAirMax720，環繞以厚達3.8公分的更大NikeAir氣墊，搭配源於自然靈感的配色。而用於新氣墊的原料，有近75％是來自製造業的回收材料，從顏色、功能到材質，NikeAirMax720NorthernLights2月2日起也在其他指定店點限量發售。

(中時 )