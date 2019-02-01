大膽造反？李明賢：支持韓國瑜直攻2020！

高雄市長韓國瑜(左)、台北市長柯文哲(右)。(圖/本報系資料照)

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中時電子報

高雄市長韓國瑜引爆「韓流」，不僅在一片看衰下以超過53%得票率，翻轉高雄民進黨20年執政，一躍成為「國民黨新共主」。相形國民黨與四顆「太陽」成強烈對比，藍營至今連初選機制都喬不攏，連自家人都看不下去。台北市議員李明賢跳出來開第一槍：「支持韓國瑜直攻2020！」

李明賢在臉書發文，標題就叫《力挺韓國瑜直攻2020》。內文單刀直入，就以「支持韓國瑜直攻2020！」劈下。表明，這句話是他跑基層經常聽見的心聲，也與自己看法一致。因為「在野黨要推就推最強的總統參選人，唯有韓國瑜能否夠打敗柯p；若柯文哲2020帶職參選，韓國瑜未嘗不可？唯有打下江山方能治理江山。

李明賢進一步指出，除非柯文哲棄選2020，否則沒有理由韓國瑜不出馬參選！同時，李更認為自家黨內初選，應維持以往「全民調」或「民調七成、黨員三成」慣例模式；初選辦法也要及早公布，不該拖過3月底。因唯有如此，方能公平得人信服，民意與黨意緊密結合，藍營才能重返執政。

不只如此，李明賢將砲口對準黨內「美式初選」方案，認為這並非不能討論，但至少要先訂出「日出條款」，2024年才能適用。否則，藍營天王各有包袱，基層按捺不住，甚至準備連署挺韓國瑜參選2020的聲音，最晚年後就會出現。

李明賢此文一出，不僅首開藍營第一槍，更被視為「大膽造反」！李炮口對準黨內，更被視為對準現任黨主席吳敦義，與種種「因人設事」的初選盤算。李文末再次強調，基層拱韓只有一個關鍵理由──能打敗柯文哲，唯有韓國瑜！大聲疾呼，不能讓民進黨繼續亂下去，更不能讓柯文哲漁翁得利，主張「這一戰只能直球對決」。

(中時電子報)

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