高齡駕駛人未完全納管 監委糾正公路總局

2019年02月01日 16:39 中時 鄭舲

高齡駕駛行車肇事時有所聞，2018年10月一名78歲婦人連撞多台車輛，釀成1死多傷悲劇，今年1月一名84歲老翁，撞上灑水車身亡。由此可知，當高齡駕駛人逐漸出現反應遲緩、認知功能退化時，若仍繼續開車，恐將危及自身及用路人身體、生命與道路安全。

監委尹祚芊、楊美鈴、楊芳婉關心高齡駕駛及其他用路人的生命安全，經立案調查發現，交通部於2017年7月1日起實施的「銀髮族駕駛關懷方案」，只以75歲銀髮族為換照對象，但實施前已屆滿75歲者無須換照，仍有為數眾多的高齡駕駛未納管，形成高度不確定風險，因此提案糾正交通部公路總局，並要求行政院督促所屬檢討改進。

監委表示，經調閱2015年至2018年5月交通事故資料，發現除2017年外，無論汽車或機車，屬於「造成人員當場或24小時內死亡之交通事故」的A1類肇事率，都以75歲以上高齡駕駛人為最高，甚至達其他部分年齡層4倍左右。

監委也表示，國內65~69歲失智症盛行率為3.4％、70~74歲為3.46％、75~79歲為7.19％，可見75歲以上罹患失智症比率較其他年齡層高，而75歲以上高齡駕駛人常見的違規項目，以「違規轉彎或變換車道」、「闖紅燈」兩項為大宗，而這兩項也是歷來交通事故主要態樣。況且，交通部公路總局歷次舉辦公聽會及專家學者會議，各界都認為推動高齡駕駛人駕駛執照管理制度有其必要，並達成以年滿75歲駕駛人為適用對象的共識。

監委提到，交通部「銀髮族駕駛關懷方案」以簡化行政之名便宜行事，放任方案實施前已屆滿75歲在認知功能、身體上或已有問題的銀髮族駕駛人，不加納管，僅就受違規記點或吊扣駕照者才加以納管，恐將威脅到高齡駕駛人及其他用路人生命安全，顯非周妥，因此提案糾正公路總局。

(中時 )