白沙灣看碧海藍天！富貴角燈塔賞夕陽、大啖海鮮慶豬年

富基魚市附近景點—白沙灣。（新北市漁業處提供）

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中時電子報
／整理報導

農曆九天假期何處去？來台灣極北處賞富貴角燈塔、石門看風箏、看白沙灣海天一線，賞美景當然也要吃美味！富基魚市於開春過年期間，除了除夕當天下午五點提早打烊外，其他連假期間，每天都不休息，從上午十點營業到晚上七點，讓過年來北海岸散心旅遊的遊客們在遍賞北海岸諸多美景後，還能有一個大啖海鮮美食的好去處。

富基魚市附近景點—石門洞。（新北市漁業處提供）

富基魚市提供最新鮮的魚貨供遊客挑選，除有生鮮活魚、龍蝦、石斑、花蟹等數不清的活魚海鮮外，也有沿海現撈的明蝦、萬里蟹及貢寮鮑等。買好魚材後，還可以到隔壁棟餐飲區的海鮮餐廳請餐廳大廚當場料理，餐飲區餐廳廚房都是全透明設計，民眾可以全程觀看食材料理到上桌的過程，讓您安心地大啖美食，搭配著一旁的港邊風光，享受和往年不一般的年節氣氛。

富基魚市現場提供各式各樣生猛海鮮 - 三點蟹（左）、文蛤（右）。。（新北市漁業處提供）

而且過年討吉利，就是要來吃海鮮，吃魚有「年年有餘(魚)」的意思；吃蟹則代表今年可以「八方招財、縱橫天下」；吃蒸熟的蝦則有「蒸蒸日上、鴻(紅)運當頭」的意義，過年討吉利，非吃海鮮莫屬。

富基漁港花圃的花蟹雕塑說明了這裡也是萬里蟹的大本營。（新北市漁業處提供）

此外，據富基魚市營運廠商黃乃昌經理表示，從春節那天開始到連假結束，只要在生鮮區消費滿1000元，還額外贈送旅遊點心蝦餅一包（每天限量100包），歡迎大家來富基魚市消費吃海鮮大餐，「有呷擱有掠」，用滿滿好滋味迎接豬年。

(中時電子報)

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