潮州返鄉青年分享創業歷程　助待業者認識小額手作市場

2019年02月01日 16:43 中時 謝佳潾

31歲李政霖（右一）為陪伴父母決定返鄉創業，他利用屏東農特產開發菓子，每天午後騎著自行設計的攤車不定點販售，現場手作的好口碑吸引不少顧客購買。（謝佳潾攝）

「潮州囝仔做的菓子，就要充滿在地『潮』味！」31歲李政霖3年前自多媒體設計系研究所畢業後，為陪伴父母決定返鄉創業，他利用屏東農特產開發菓子，每天午後騎著自行設計的攤車不定點販售，現場手作的好口碑吸引不少顧客購買，同時也獲邀至潮州就業中心演講傳授創業小祕訣。

李政霖在中心分享創業歷程、講解擺攤行銷技巧時，他充滿信心地說，自己是在3年前取得研究所學歷當下，做出「結束13年異地求學生活，返鄉創業陪伴家人」決定，而為在甜點市場闖出一片天，他在創業前做足功課。

他指出，他返鄉時先到餐廳工作1年，累積備料、經營管理等實務經驗，之後辭掉工作，開始研發創業商品菓子的口味，而為做出在地特色，食材盡量選用當地農特產，如麵糊是用當地鮮奶、雞蛋製作，餡料則用在地可可、檸檬、紅豆等原料熬煮，希望在菓子市場中同中求異。

至於創業過程與設計相關的作業，他則使出拿手絕活，自行設計的品牌LOGO及山形雞蛋糕都是以充滿兒時回憶的屏東北大武山為靈感設計，攤車外觀也是自行動腦發想。

創業1年多來，他順利培養客源，在場學員無不敬佩他的成功之道，而也不忘藉機取經詢問「目前手作食品市場趨勢為何？」，他則分享個人經驗說，創業商品結合在地食材是不錯的切入點，現場新鮮製作則是賣點，手作的溫度會讓品牌充滿濃濃人情味。

(中時 )