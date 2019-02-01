信用卡免費停車位快速找 車麻吉全台停車位、加油站三APP平台可找

友善列印
工商

本土新創團隊開發的整合停車場、加油站查詢暨行動支付APP「車麻吉」，再推便利車主新服務，宣布攜手「國泰優惠」、「裕隆電能」及「桃園觀光導覽網」等三大APP服務平台，授權提供車麻吉於全台停車場及加油站據點的地圖資源，自今（2月1日）起即可跨平台讓車主快速找到周邊的空車位。

車麻吉也同步在自有APP上進化「卡友福利社」功能，推出支援車主隨選綁定之信用卡，在周遭的合作免費停車場車位資訊，讓車主不僅可停車、加油及行動支付一手掌握，還能速查周邊免費停車場。

從一家家的加油站據點、一筆筆的停車場資料建置，車麻吉推出以來，不斷努力朝車主的行車最佳夥伴目標前進，此回首度大舉開放圖資授權給合作夥伴，就是為了回饋過去車主用戶在麻吉社群中的使用反饋、希望讓更多舊雨新知車主能透過APP合作夥伴的平台，也能享受到車麻吉的完整圖資服務。

另外除了車麻吉深耕經營的加油、停車支付以外，此回也推出全新功能「卡友福利社」，讓車主可以透過車麻吉APP，即時找到最新、最完整的信用卡市區免費停車資訊，還能在地圖上篩選出具優惠的停車場，並為車主導航前往。

車麻吉表示，行動支付已成為常態消費趨勢，車麻吉將加速與全台合作夥伴串聯，讓每一位車主的行車體驗一起升等，不僅要助車主省去掏卡繳費、信用卡過卡的繁瑣流程，還要幫所有合作夥伴賦能、導入車麻吉的更多功能，一起成為車主行車的最佳夥伴。

(工商 )

潮州返鄉青年分享創業歷程　助待… 東港不只有三寶而是有「七好」　…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。