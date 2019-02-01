信用卡免費停車位快速找 車麻吉全台停車位、加油站三APP平台可找

2019年02月01日 16:46 工商 翁毓嵐

本土新創團隊開發的整合停車場、加油站查詢暨行動支付APP「車麻吉」，再推便利車主新服務，宣布攜手「國泰優惠」、「裕隆電能」及「桃園觀光導覽網」等三大APP服務平台，授權提供車麻吉於全台停車場及加油站據點的地圖資源，自今（2月1日）起即可跨平台讓車主快速找到周邊的空車位。

車麻吉也同步在自有APP上進化「卡友福利社」功能，推出支援車主隨選綁定之信用卡，在周遭的合作免費停車場車位資訊，讓車主不僅可停車、加油及行動支付一手掌握，還能速查周邊免費停車場。

從一家家的加油站據點、一筆筆的停車場資料建置，車麻吉推出以來，不斷努力朝車主的行車最佳夥伴目標前進，此回首度大舉開放圖資授權給合作夥伴，就是為了回饋過去車主用戶在麻吉社群中的使用反饋、希望讓更多舊雨新知車主能透過APP合作夥伴的平台，也能享受到車麻吉的完整圖資服務。

另外除了車麻吉深耕經營的加油、停車支付以外，此回也推出全新功能「卡友福利社」，讓車主可以透過車麻吉APP，即時找到最新、最完整的信用卡市區免費停車資訊，還能在地圖上篩選出具優惠的停車場，並為車主導航前往。

車麻吉表示，行動支付已成為常態消費趨勢，車麻吉將加速與全台合作夥伴串聯，讓每一位車主的行車體驗一起升等，不僅要助車主省去掏卡繳費、信用卡過卡的繁瑣流程，還要幫所有合作夥伴賦能、導入車麻吉的更多功能，一起成為車主行車的最佳夥伴。

(工商 )