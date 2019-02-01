林右昌美食書分享會 邀大家過年遊基隆

2019年02月01日 16:49 中時 張穎齊

基隆市長林右昌（右三）今（1）日出席在東岸商場見書店舉辦的《市長的口袋食堂林右昌X45家基隆美食》分享會，開心介紹基隆美食，並邀請民眾春節到基隆遊玩。（張穎齊攝）

基隆市長林右昌所推出的《市長的口袋食堂林右昌X45家基隆美食》，書中詳細介紹林右昌所精挑細選的經典美食。（張穎齊攝）

商訊文化出版的《市長的口袋食堂林右昌X45家基隆美食》推出後獲得熱烈回響，基隆市長林右昌今（1）日在東岸商場見書店特別舉行美食書分享會，親自現身說法，講述他精挑細選的基隆美食，邀民眾在過年期間，可以到基隆大啖美食、飽覽港灣美景。

林右昌指出，書中介紹45家美食，充滿基隆人從小到大回憶，他舉自己為例，到阿本燒賣都是買1斤燒賣，書中提到女中肉圓，讓他想起唸基中時，和同學聚會去吃時的回憶。他說，這本不只是美食書，還蘊含地方故事與豐厚人情味，更是城市人文導覽地圖，看見基隆風情，也能交到好朋友。

林右昌表示，基隆美食不只在廟口，希望把生活經驗、巷弄美食及基隆人每天會去吃的小吃，彙集成書介紹給大家。他也指出，全台美食小吃最著名是南台南，北基隆，基隆美食多樣化，大江南北、異國風味都有，更透露有打算後續出第2本。

分享會上，還有1名年僅7歲、就讀尚仁國小的顏少澤弟弟，他向市長分享自已經按圖索驥，造訪過26家店家，還用標籤註記，更表示最愛是書中提及熊豆咖啡，林右昌則當場親自簽名感謝支持。

擔任編輯的黃維君表示，基隆美食小吃非常多，當篩選出45家時心痛一下；書中的攝影師高凱新指出，藉這個機會，對基隆好吃的地方、當地週遭人文環境，都有更深入的瞭解。

這場在見書店舉行美食書分享會，現場陳列書中介紹的曾家鍋貼、阿玲家肉圓、阿本燒賣、孝三路大腸圈、遠東水煎包等多樣美食，不少粉絲聞香而來，藝人「白白」白馨儒也到場相挺。

(中時 )